Impacta auto contra camioneta en Tantobal

CIUDAD VALLES. -Un vehículo particular se impactó contra una camioneta en el retorno ubicado a unos metros del acceso al ejido Tantobal.

El percance ocurrió este lunes, poco antes del amanecer, en el kilómetro 355 de la carretera federal Valles–Tamazunchale, donde un automóvil Nissan Platina colisionó contra una camioneta Ford Lobo roja.

De acuerdo con la información recabada, el conductor de la camioneta circulaba de Valles hacia Tamazunchale, pero al intentar utilizar el retorno cortó la circulación al sedán, cuyo conductor no alcanzó a frenar y terminó chocando contra el costado de la pick up.

El Platina resultó con severos daños en la parte frontal, aunque de manera milagrosa su conductor salió ileso.

En tanto, el responsable del accidente se dio a la fuga.

Cabe mencionar que el pasado 28 de agosto de 2025, en ese lugar ocurrió un choque y volcadura, con saldo de dos heridos. Mientras que el 21 de marzo de 2025 ocurrió un accidente similar, pero con saldo de cinco fallecidos, entre ellos una niña.

El retorno de Tantobal se ubica a escasos cincuenta metros de una curva cerrada.