Entregarán CURP certificadas

Matehuala.- La oficialía del Registro Civil anunció la conclusión satisfactoria de 500 trámites de certificación de CURP y enmiendas administrativas, las cuales van a empezar a entregar el próximo 10 de septiembre.

Juana María del Rocío Salazar Ibarra, Oficial Primero del Registro Civil, informó que este esfuerzo conjunto, entre el Registro Civil Municipal, así como el estatal tiene como finalidad brindar certeza jurídica a la ciudadanía.

Comentó que la entrega oficial se realizará este miércoles a las 11:00 horas en el Parque Álvaro Obregón, evento que contará con la presencia de la directora estatal de Registro Civil, Deysi Maribel López Sierra, acompañada de su equipo de enmiendas.

Dijo la funcionaria que continuarán trabajando para lograr certificar todas las CURP de las personas que estuvieron acudiendo durante esta campaña, así como de las enmiendas de actas de nacimiento, pues esta apenas es una parte de todas las que recibieron durante la campaña que llevaron a cabo en semanas pasadas, donde hubo una excelente respuesta por parte de la población.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por otra parte, ciudadanos de otros municipios del Altiplano como Villa de la Paz, Villa de Guadalupe entre otros están en espera de que se realice la misma campaña en sus municipios, para no tener que viajar hasta la capital del estado o a Charca para arreglar problemas que tienen con estos documentos.