Entrega de capos, muestra voluntad de México de ir contra cárteles: Johnson

El embajador norteamericano en México destacó la entrega de 37 personas

Por El Universal

Enero 21, 2026 11:38 a.m.
A
Ronald Johnson / Archivo

Ronald Johnson / Archivo

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, reconoció la transferencia de 37 "criminales" y "narcoterroristas" a territorio estadounidense, lo que demuestra voluntad compartida para desmantelar a los grupos de la delincuencia.
En sus redes sociales, el embajador Johnson aseguró que a un año de la llegada de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos, ha colaborado de "una manera histórica" con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
"Desde que Donald Trump asumió el cargo hace un año, él y la presidenta Claudia Sheinbaum han colaborado de una manera histórica.
"La transferencia realizada ayer de actores criminales y narcoterroristas para que enfrenten la justicia en los Estados Unidos demuestra la voluntad compartida de desmantelar las redes de cárteles y los grupos narcoterroristas dondequiera que operen", expresó.
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la entrega de 37 personas vinculadas con organizaciones criminales a las autoridades de Estados Unidos fue una decisión soberana del Estado mexicano, tomada a solicitud del Departamento de Justicia estadounidense y tras un análisis del Consejo Nacional de Seguridad.

Embajador Ronald Johnson elogia cooperación con México

En medio de desafíos, el Embajador Ronald Johnson muestra su compromiso por fortalecer la relación entre Estados Unidos y México.

