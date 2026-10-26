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Cuba extiende horario de verano por crisis energética 2026

La medida busca evitar un aumento de 126 MW en apagones vespertinos y fomentar el uso de energía solar.

Por El Universal

Octubre 26, 2026 02:47 p.m.
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Cuba extiende horario de verano por crisis energética 2026
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       La continuidad de la compleja situación electroenergética en Cuba y el recrudecimiento del déficit de generación llevaron al Gobierno a extender el horario de verano hasta el 7 de noviembre de 2027, una medida que busca disminuir las afectaciones durante el horario de máxima demanda y contribuir al ahorro energético.


      Según una nota informativa conjunta de los ministerios de Energía y Minas y de Trabajo y Seguridad Social, la decisión permitirá evitar un incremento estimado de 126 megavatios (MW) en los apagones vespertinos.

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      De ese total, 76 MW corresponden al ahorro por menor uso de iluminación artificial y otros 50 MW al aporte de la generación solar fotovoltaica en esas horas de elevada demanda.
      Las autoridades sostienen que la extensión del horario de verano es una medida excepcional para contribuir al ahorro de electricidad mientras continúa la recuperación gradual de capacidades de generación y la incorporación de nuevas fuentes renovables al sistema eléctrico del país, como parte del cambio de la matriz energética, centrado en gran parte en la solar fotovoltaica.
      Las nuevas disposiciones indican que, entre el 1 de noviembre de 2026 y el 14 de marzo de 2027, se retrasará en 30 minutos el inicio de las actividades docentes y laborales, con el propósito de reducir el impacto que tendrá la salida más tardía del sol.
      Asimismo, las entidades podrán ajustar sus horarios de trabajo sin afectaciones salariales para los trabajadores.
      La decisión llega a la par de nuevos eventos como el ocurrido este fin de semana, que una avería en la línea de transmisión de 220 kilovoltios Cueto-Renté provocó la desconexión total de las provincias de Santiago de Cuba y Guantánamo del SEN.
      Ese incidente ocurrió en una jornada marcada además por un déficit superior a los 1.700 MW y por la salida temporal de la central termoeléctrica Antonio Guiteras, una de las principales unidades generadoras del país.
      Esa desconexión de Santiago de Cuba y Guantánamo se suma a otros eventos registrados durante el año.
      Apenas dos semanas antes, una falla en la línea Nuevitas-Las Tunas dejó aisladas cinco provincias orientales, mientras que en agosto otra perturbación en el sistema provocó la separación eléctrica de la región oriental.
      De acuerdo con reportes oficiales y medios que citan fuentes de la Unión Eléctrica, el SEN ha sufrido ocho desconexiones totales desde enero de 2026, reflejo de la grave situación que atraviesa la infraestructura energética nacional.
      El Gobierno de Cuba atribuye estas dificultades al endurecimiento del bloqueo estadounidense y, particularmente, el cerco energético, impuesto por su actual administración desde enero, que limita el acceso del país a combustibles indispensables para la generación eléctrica.

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