Erin, categoría 4, pasa por el Caribe

San Juan, P. Rico.- Erin se fortaleció en las aguas del océano Atlántico al norte del Caribe el sábado, aumentando rápidamente de una tormenta tropical en un solo día.

Erin, el primer huracán del Atlántico de 2025, alcanzó la categoría 5 antes de debilitarse un poco y convertirse en una tormenta de categoría 4, con vientos máximos sostenidos de 240 km/h (150 mph), según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés).

El centro de la tormenta se encontraba a unos 235 kilómetros al noreste de San Juan, Puerto Rico, y se dirigía hacia el oeste a 24 km/h (15 mph).

Aunque no se pronostica que el compacto vórtice del huracán toque tierra, amenazaba con descargar lluvias que podrían causar inundaciones en las islas de la región.

Mike Brennen, director del Centro Nacional de Huracanes en Miami, dijo que Erin se había convertido rápidamente en un “huracán muy poderoso”, con sus vientos ganando 96 km/h (60 mph) en aproximadamente nueve horas.

Se pronosticó que el centro de la tormenta permanecerá en el mar, pasando al norte de Puerto Rico, según el Centro Nacional de Huracanes.

Pero se emitieron alertas de tormenta tropical para San Martín, San Bartolomé y las Islas Turcas y Caicos.

Erin podría crear corrientes de resaca poderosas en la costa este de Estados Unidos desde Florida hasta el Atlántico medio la próxima semana.