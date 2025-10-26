Es tiempo de vals para abuelitas colombianas

Bogotá, Col.- A sus 72 años, Rosalba Casas vivió el sueño de su juventud al vestir un traje vaporoso rosa y una tiara de princesa para celebrar después de décadas la fiesta de 15 años que añoraba .

“En este momento estoy celebrando el día más feliz porque estoy en mis 15”, aseguró a The Associated Press Casas, quien pasó la noche anterior en vela de pensar en la celebración.

Fue la primera vez que usó maquillaje profesional, traje de gala y que subió a una limusina junto a otras 28 adultas mayores que fueron escogidas por la Fundación Sueños Hechos para celebrar la fiesta colectiva.

La limusina recorrió las calles del noroccidente de Bogotá a plena luz del día con música bailable, mientras las abuelas se asomaban emocionadas por el techo descubierto del vehículo para saludar a los transeúntes que, al verlas, las grababan con sus celulares. Las abuelas que acudieron a la fiesta colectiva tuvieron en común una adolescencia con carencias económicas. No sólo era impensable una fiesta pomposa, sino cualquier otra celebración.

Las 29 adultas mayores descendieron de la limusina por una alfombra roja hasta un salón comunal, donde policías vestidos de gala alzaron su sable haciendo una calle de honor a las quinceañeras. De fondo sonaba una canción emotiva de quinceañeras: “tan rápido, ya 15 años, no puede ser... por favor, no crezcas más”.

El ritual de los 15 años se cumplió completo. Las abuelitas tuvieron cambio de zapatillas, que por su edad fueron tenis, y luego fueron llamadas a bailar el vals. Las acompañaron primero los policías y luego sus esposos, hijos y nietos.