"Es una alegría estar en casa"

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Chiclayo, Perú.- El papa León XIV regresó el viernes a su querida diócesis de Chiclayo y dijo que era una "alegría" estar en casa, un emotivo retorno que subrayó su amor por sus fieles peruanos y el orgullo de ellos de que su pastor ahora dirige la Iglesia católica.

El pontífice, conocido aquí como "padre Roberto", llegó al aeropuerto de Chiclayo, en la costa del Pacífico, y de inmediato se trasladó a un vasto y polvoriento campo a las afueras de la ciudad para su primera misa en suelo peruano. El Vaticano calcula que 1 millón de personas se alinearon a lo largo de la ruta de su caravana hacia la misa y que asistieron 500,000 fieles.

La multitud vitoreó con entusiasmo al pontífice cuando llegó y circuló entre la multitud en su papamóvil, bajo un sol abrasador y temperaturas de 31 °C (88 °F).

"¡Qué alegría volver a Chiclayo!", dijo León. "Es una bendición para mí estar de nuevo con ustedes", afirmó, no sin agradecer a los fieles especialmente por sus oraciones durante su reciente hospitalización por cáncer de pulmón. Declaró que "con la ayuda de Dios, estoy superando" el susto de la enfermedad.

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El papa León XIV ofreció una misa frente a las Pampas de Pimentel y luego realizó una visita privada a una capilla. Por la tarde tuvo un encuentro con obispos, sacerdotes, religiosas y seminaristas, y luego otro con universitarios en la Universidad Católica "Santo Toribio de Mogrovejo".

En un emotivo encuentro con los universitarios en Chiclayo, el pontífice católico pidió a los estudiantes tener sentido crítico y buscar la "sabiduría" que no pueden tener las máquinas ni los programas informáticos.

El papa explicó en el emotivo encuentro en la Universidad Católica Santo Toribio de Mongrovejo que la tecnología "no siempre es neutra: a veces, sus formas llevan consigo la impronta, los intereses y las ambiciones dev quien la proyecta y la controla".

Cuando terminó la misa, la multitud estalló en un cántico que reafirmó su orgullo de llamar suyo al líder espiritual de más de 1.400 millones de católicos: "¡El papá es chiclayano!", gritaron con alegría.

Después de la misa, León fue a orar a una capilla dedicada a san Óscar Romero, muy querido entre la clase trabajadora y los pobres por defenderlos frente a la represión del ejército salvadoreño.