Javier Aguirre prepara tres cambios para enfrentar a Corea del Sur

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CIUDAD DE MÉXICO, junio 14 (EL UNIVERSAL).- Este jueves, la Selección Mexicana enfrentará a Corea del Sur en el segundo partido de la fase de grupos del Mundial 2026, con el objetivo de tomar el liderato en solitario y pensar en definir la serie de dieciseisavos de final en el país, en el estadio Ciudad de México.

Cambios en la alineación de México para enfrentar a Corea del Sur

La tarea no será sencilla, ya que los Tigres de Asia cumplieron con su parte y también empezaron el Mundial con el pie derecho, gracias al triunfo (2-1) sobre República Checa; sin embargo, después de vencer 2-0 a la Selección de Sudáfrica en el partido inaugural, el Tri llega confiado al compromiso contra el rival más complicado del grupo y, ante la expulsión de César Montes, Javier Aguirre está obligado a realizar cambios en su 11 titular.

En estas últimas horas previas al encuentro, trascendió que el "Vasco" pensaría en tres modificaciones al esquema que presentó contra Sudáfrica.

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Por un lado, utilizaría a Jorge Sánchez en la lateral derecha por Israel Reyes y usaría a Edson Álvarez en la defensa central en lugar del "Cachorro".

Debut y estrategia en el ataque para México y Corea del Sur

La gran novedad sería el debut como titular de la joven promesa Gilberto Mora, que entraría por Brian Gutiérrez.

Por el otro lado, se espera que el director técnico del conjunto asiático, Hong Myung-bo, utilice durante los 90 minutos a la gran estrella del LAFC, Son Heung-min, quien salió de cambio al minuto 69 en el debut frente a Chequia por Oh Hyeon-gyu, autor del segundo gol del partido.

En su debut en el estadio Guadalajara, el equipo coreano sufrió las jugadas a balón parado por parte de República Checa, así que, en este partido, el delantero Guillermo Martínez podría ser considerado como el cambio de Raúl Jiménez para aprovechar su estatura.