México gana doble plata en Copa Mundo Tiro con Arco en Turquía

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CIUDAD DE MÉXICO, junio 14 (EL UNIVERSAL).- México conquistó dos medallas de plata en el cierre de la tercera parada de la Copa del Mundo de Tiro con Arco que se disputó en Antalya, Turquía.

Equipo femenil mexicano obtiene plata en Antalya

El equipo femenil tricolor y Ana Paula Vázquez subieron al podio en la modalidad de arco recurvo, durante el último día de actividades de la competencia.

Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez y Angela Ruiz cayeron en la final ante las chinas Zhu Jingyi, Li Jiaman y Huang Yuwei por marcador de 3-5. Avanzaron a esta instancia después de que vencieron a Gran Bretaña, Japón y Corea del Sur.

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Ana Paula Vázquez logra plata individual en Copa Mundo

En el partido decisivo, las asiáticas tuvieron mayor regularidad a comparación de las mexicanas, lo que al final les costó el primer puesto, sin embargo, se quedaron con la medalla de plata.

Esta es la segunda presea del equipo femenil mexicano en la Copa del Mundo, ya que también lograron el bronce durante el evento que se disputó en Puebla el pasado mes de abril.

En la prueba femenil individual, Ana Paula Vázquez avanzó a la final después de vencer 6-0 a la italiana Roberta Di Francesco. En la instancia definitiva no pudo con la china Jingyi Zhu, luego de sucumbir por marcador de 3-7. Sin embargo, con el subcampeonato, Ana Paula consiguió su primer galardón en la prueba individual en el circuito de Copas del Mundo.

México cerró su participación con siete preseas: una de oro, cuatro de plata y dos de bronce. La próxima parada de la competición se realizará en Madrid, España, del 7 al 12 de julio y la Gran Finalse realizará en Saltillo, México el 12 y 13 de septiembre.