Choques entre manifestantes y policía marcan protestas en Ginebra

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GINEBRA (AP) — Manifestantes se enfrentaron con policías, incendiaron un coche y destrozaron las ventanas de un banco en Ginebra el domingo para mostrar su descontento contra la cumbre del Grupo de los Siete que se llevará a cabo en la vecina Francia.

Ecologistas y feministas se unieron a opositores al imperialismo, defensores de los medios independientes, partidarios de los derechos palestinos y otros en un parque junto al lago en Ginebra para una marcha a través de la ciudad. Un barco cuya vela decía "No G7" pasó flotando, mientras bañistas y nadadores disfrutaban bajo cielos azules.

La policía utilizó gas lacrimógeno en respuesta a los proyectiles que les lanzaban los manifestantes y los bomberos acudieron al lugar de un coche en llamas a solo unos minutos de la ruta de la marcha, mientras la policía antidisturbios acordonaba la zona para que pudieran trabajar. Una multitud se congregó cerca, muchos sosteniendo teléfonos móviles para filmar los daños.

En otro punto de la ruta de la marcha, las barreras de madera de un Banque du Leman fueron arrancadas y las ventanas destrozadas.

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Alexandre Brahier, portavoz de la policía de Ginebra, indicó que unas 7.000 personas participaron en la marcha. Se negó a indicar cuántas personas habían sido detenidas, diciendo que la policía estaba esperando ver el panorama completo.

Entre la multitud había un grupo de unos 15 jóvenes que vestían sudaderas negras con capucha y máscaras, que se reunieron detrás de una pancarta anti-Trump. También podían verse carteles que decían "Antisemita nunca; antisionista siempre".

Los organizadores de la protesta imprimieron un manual para los manifestantes que incluía un mapa del perímetro de seguridad, consejos sobre cómo equiparse para la marcha y recomendaciones sobre cómo comportarse si eran detenidos por la policía.

Restricciones de viaje durante la cumbre

Las autoridades suizas y francesas han desplegado a miles de policías para proporcionar seguridad para la cumbre de tres días que comienza el lunes en la localidad francesa de Evian-les-Bains. Los líderes tienen previsto debatir asuntos que incluyen Oriente Medio, Ucrania y los desequilibrios económicos globales.

Las autoridades han bloqueado carreteras, prohibido reuniones no autorizadas y prometido apoyo financiero para los negocios que podrían verse afectados por disturbios. Decenas de tiendas y negocios han cubierto sus escaparates con tablones de madera como precaución — temerosos de la agitación que dejó un rastro de daños en Ginebra durante una cumbre similar en Evian en 2003. Solo siete de los 35 pasos fronterizos por carretera permanecerán abiertos.

Los manifestantes se han estado reuniendo durante días antes de la marcha del domingo en Ginebra, la ciudad más grande de la zona y punto de reunión designado para los activistas que se oponen al G7.

Una flotilla de unos 20 barcos apareció el sábado en el lago Lemán frente a la costa de Evian, con pancartas contra el G7 y a favor de los palestinos. Unos 20 manifestantes fueron detenidos el viernes por la noche, según informes de medios suizos.

El residente Robin Hedz lamentó el "desastre" y expresó su desconcierto por la "pared de madera por todas partes", aunque reconoció los recuerdos de los daños durante los disturbios de hace más de 20 años.

Francia desplegará a más de 13.000 agentes de policía y de la gendarmería para garantizar la seguridad en la zona de la cumbre, justo al otro lado de la frontera. Habrá más de 800 agentes franceses de control fronterizo activos, frente a unos 60 normalmente.

Los gendarmes franceses patrullaban el sábado en lanchas frente a la costa de Evian, y un agente izó un voluminoso dispositivo de interceptación de drones como muestra de las medidas de seguridad que se están implementando para la cumbre.

Trump es el foco de las protestas

Las protestas no son nada nuevo en torno a este tipo de reuniones de élite. Esta vez, los activistas quieren expresar su frustración con el liderazgo de Trump en asuntos tan diversos como los aranceles, la guerra en Irán y el clima, o incluso poner de relieve sus vínculos pasados con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

La cumbre del G7 se celebra mientras Estados Unidos e Irán parecen estar cerca de un acuerdo para poner fin a la guerra y abrir el estrecho de Ormuz.

"Tenemos mucho miedo de la política y las políticas del señor Trump y también de los otros líderes del G7, porque están peleando, haciendo la guerra por todas partes", afirmó Françoise Nyffeler, portavoz de la coalición NoG7, que ha organizado la manifestación y la marcha del domingo.

"El planeta está en peligro y estamos muy asustados por ello, y queremos protestar y decir que la gente del mundo está en contra de sus políticas", añadió.