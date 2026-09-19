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Policía dispersa manifestantes de extrema derecha en La Haya

El ministro de Justicia condenó los actos violentos y saludos nazis durante la protesta.

Por AP

Septiembre 19, 2026 06:51 p.m.
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Policía dispersa manifestantes de extrema derecha en La Haya
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      LA HAYA, Holanda (AP) — La policía antidisturbios holandesa dispersó el sábado a varios cientos de manifestantes de extrema derecha en La Haya, después de que estallara la violencia y las autoridades locales prohibieran una marcha prevista en la ciudad contra las políticas de inmigración y asilo.

      Acciones de la autoridad

      Los policías realizaron varias detenciones cuando algunos manifestantes empezaran a lanzar fuegos artificiales y otros proyectiles contra ellos.

      El ministro de Justicia, David van Weel, pidió en X una respuesta "extremadamente firme" ante lo que describió como "escenas repugnantes" en la protesta. Dijo que los manifestantes hicieron saludos nazis, corearon consignas antisemitas, atacaron a la policía y lanzaron fuegos artificiales contra los agentes antidisturbios.

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      "Agradezco a todos los policías que, una vez más, defienden nuestro Estado de derecho democrático", escribió.

      Detalles confirmados

      El municipio de La Haya prohibió la marcha después de que estallara la violencia entre los manifestantes reunidos en el Malieveld, un parque en el centro de la ciudad, y más tarde ordenó a la multitud que se dispersara.

      Los disturbios se produjeron el sábado, un año después de que estallaran enfrentamientos en torno a una manifestación de derecha. Un auto patrulla fue incendiado durante los choques entre manifestantes vestidos de negro y la policía, y la sede del partido centrista D66 —cuyo líder, Rob Jetten, es ahora primer ministro— fue atacada.

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