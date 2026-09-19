Miles protestan en Washington contra cierre del Centro Kennedy

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WASHINGTON (AP) — Miles de personas se congregaron el viernes afuera del Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas con el fin de protestar contra los planes del presidente estadounidense Donald Trump para el recinto, sumando sus voces a un coro de organizaciones e individuos que se han horrorizado ante la posibilidad de que cumpla su amenaza de cerrar y demoler la histórica institución.

La multitud llegó desde la estación de metro más cercana, abarrotó las calles de la zona de Foggy Bottom en Washington y paralizó el tráfico a su paso. Muchos llevaban carteles. En un momento dado, algunas personas se tomaron de las manos y formaron una cadena humana alrededor del centro.

Trump enfrenta rechazo público por planes en Centro Kennedy

Chris Raleigh, cofundador de Hands Off the Arts —una coalición enfocada en la protección del centro, que organizó la concentración—, manifestó en una entrevista que esperaba que el acto demostrara que la gente está dispuesta a luchar para mantener a raya los planes de Trump para el edificio.

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El Centro Kennedy, uno de los edificios más emblemáticos de la ribera del río Potomac, ha sido uno de los puntos más controversiales de la remodelación de Washington impulsada por Trump desde 2025, cuando comenzó a poner a personas leales a él en su junta directiva. A finales del año pasado hizo que se colocara su nombre en el centro. Un juez dictaminó que el nombre de Trump se añadió de manera ilegal y ordenó retirarlo.

La junta directiva del Centro Kennedy, alineada con el presidente, votó el martes para cerrar el centro de manera indefinida con el fin de realizar reparaciones, horas después de que el juez federal de distrito Christopher Cooper bloqueara sus planes de volver a poner el nombre de Trump en el edificio. El jueves, el juez le ordenó al Centro Kennedy que avisara con 30 días de antelación antes de realizar cualquier cambio físico importante en el edificio, incluida su demolición.

Raleigh señaló que, al igual que a otros, le preocupa que Trump pueda dar ese paso sin notificar al tribunal. "Miren el Ala Este (de la Casa Blanca)", afirmó. "Una mañana nos despertamos y había un agujero enorme allí".

El Centro Kennedy está más expuesto al escrutinio público de lo que lo estaba el Ala Este, agregó Raleigh. Dijo también que no cree que el presidente entienda del todo por qué la gente está tan molesta, "pero ese es nuestro trabajo, ¿no es así? Puede que esta sea la línea divisoria que nadie esperaba, pero es ahí donde se va a trazar".

Impacto en la comunidad artística y cultural

Un sitio emblemático de las artes escénicas ha quedado en silencio

Los manifestantes hablaron de la importancia del centro como la cúspide del mundo de las artes escénicas en Estados Unidos.

Bud Wilkinson, integrante local de la comunidad artística, instaló una pizarra con el nombre de Trump escrito cientos de veces. Los manifestantes se acercaban a él para borrar los nombres y reemplazarlos por corazones.

"El Centro Kennedy es vital para las artes en Washington. Lo necesitamos. Necesitamos esto", sostuvo Wilkinson. "Esto no se trata sólo de poner el nombre del presidente en el Centro Kennedy. Se trata de censurar las funciones y la programación. Eso fue lo que inició todo esto. De eso se trata realmente el meollo del asunto. Por eso quiero reemplazar todo esto con amor. Por eso hay un corazón".

Alina Baciu habló de las oportunidades y las relaciones que los estudiantes de la Duke Ellington School of the Arts tienen con el centro, y de cómo esas relaciones podrían verse afectadas por lo que está ocurriendo.

En su calidad de estudiante en Duke Ellington, su hija tuvo numerosas oportunidades de aprovechar todo lo que el centro ofrecía, contó. "Es decir, tomaban prestados los magníficos trajes y vestidos de la Ópera Nacional de Washington para sus presentaciones en Duke Ellington", relató. También actuaron en el Millennium Stage del centro.

"Todas esas cosas han desaparecido por esta locura. Y me rompe el corazón", expresó Baciu.

Laura Steinberg, voluntaria desde hace 10 años, dijo que la pérdida de funciones ya ha sido desgarradora. "Esto me recuerda esa foto de la plaza de Tiananmén, donde aquel joven se paró frente al tanque", comentó con respecto a la multitud presente. "Esta fue mi reacción visceral ante esto. Me plantaré frente a la bola de demolición si llega a eso. Mi suposición es que muchas de estas personas vendrían porque vimos lo que hizo con el Ala Este. Nadie pensó que realmente lo haría. Así que creo que el impacto ha movilizado a la gente".

La protesta del viernes se llevó a cabo después de una semana tumultuosa en los tribunales federales de Washington, donde las demandas y contrademandas inundaron las cortes mientras el gobierno sigue presionando para sacar adelante los proyectos de vanidad del presidente. El gobierno ha dado pasos sustantivos para comenzar a trabajar en varios proyectos, pese a que aún están en litigio. Entre esos proyectos figuran el arco triunfal de Trump y la toma de control por parte del gobierno del campo de golf East Potomac y del Instituto de Paz de Estados Unidos.

Desde el Despacho Oval, Trump dijo que estaba dispuesto a salvar el centro, que —según afirmó— estaba perdiendo dinero. No respondió a una pregunta sobre su demolición.

"Tenemos a mucha gente trabajando muy duro en esto para salvarlo", declaró. "Puedo salvarlo fácilmente, pero ¿por qué deberíamos hacer eso y luego recaudar dinero por el resto de nuestras vidas para mantenerlo a flote? Porque eso es lo que hay que hacer, si no recibimos ningún reconocimiento. Creo que debería reconocerse que el gobierno de Trump salvó el Centro Kennedy".