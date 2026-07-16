Brasil califica de injustificables los aranceles de EEUU del 25% y promete medidas recíprocas

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RÍO DE JANEIRO (AP) — El gobierno brasileño describió el jueves como injustificables y políticamente motivados los más recientes aranceles de Estados Unidos sobre ciertas importaciones brasileñas y amenazó con imponer aranceles recíprocos contra productos estadounidenses.

Estados Unidos anunció el miércoles un nuevo arancel del 25% sobre ciertas importaciones procedentes de Brasil, argumentando prácticas comerciales desleales de parte de la décima economía más grande del mundo.

Brasil rechaza aranceles y mantiene diálogo abierto

El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, acusó a funcionarios del gobierno de Trump de presionar a la nación sudamericana para dar a empresas estadounidenses acceso exclusivo a algunos sectores de su economía. Dijo que Brasil nunca se ha levantado de la mesa de negociación.

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Los aranceles, propuestos por primera vez el mes pasado, entrarán en vigor el 22 de julio. La orden exime algunos bienes que no se producen en Estados Unidos o que las autoridades temen que puedan interrumpir las cadenas de suministro, como el café, la carne de res, naranjas y jugo de naranja, así como componentes para aeronaves.

El gobierno de Brasil dijo que la decisión afecta a unos 3.000 artículos, pero que aún no decide si y cómo podría responder con una ley que su Congreso aprobó en 2025 en respuesta a los aranceles del presidente estadounidense Donald Trump.

La oficina del presidente Luiz Inácio Lula da Silva emitió el miércoles un comunicado en el que refutó las acusaciones de Estados Unidos sobre supuestas prácticas comerciales desleales. Afirmó que el 76% de las importaciones procedentes de Estados Unidos ingresaron a Brasil libres de aranceles en 2025, y afirmó que el gravamen promedio que se aplicó a los productos estadounidenses fue de apenas el 3,1%.

Añadió que ha tomado medidas para imponer aranceles recíprocos, junto con otras contramedidas relacionadas con el comercio, a través de su propia ley y mediante el mecanismo de solución de disputas de la Organización Mundial del Comercio.

Tensiones políticas y comerciales entre Brasil y Estados Unidos

Vieira dijo que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, hizo declaraciones "inaceptables, ofensivas para el pueblo brasileño y el gobierno brasileño" después de que se anunciaron los nuevos aranceles. Rubio declaró en una publicación en X en la que dio a conocer los aranceles que la medida era resultado de que Lula antepusiera "su propio ego a un acuerdo" y por no negociar con Estados Unidos de buena fe.

"Rubio lanza un ataque burdo y arrogante contra el jefe de Estado de una nación amiga, quien personalmente ha buscado abrir canales de diálogo en varias ocasiones", dijo Vieira en una conferencia de prensa en la capital, Brasilia. "Lo que el secretario Rubio desestima como ´ego´ es, de hecho, la firme determinación del presidente Lula de defender la soberanía de Brasil y los intereses de nuestras empresas y trabajadores".

EEUU tiene un sólido superávit comercial con Brasil

Estados Unidos ha mantenido durante varios años un enorme déficit comercial con el resto del mundo, y Trump ha hecho mención de esas cifras para justificar sus aranceles.

Pero las importaciones brasileñas constituyen un objetivo inusual: Estados Unidos ha acumulado de manera persistente superávits comerciales con Brasil. Tan solo el año pasado, las exportaciones de Estados Unidos hacia Brasil superaron en casi 42.000 millones de dólares a las importaciones; sólo los superávits comerciales de Estados Unidos con Holanda y Reino Unido fueron más elevados.

El nuevo arancel aplica una presión en las exportaciones del país y aumenta la incertidumbre para las empresas de ambas naciones, afirmó la Confederación Nacional de la Industria de Brasil en un comunicado dado a conocer el jueves.

El gobierno de Trump impuso originalmente un arancel del 50% a las importaciones brasileñas en julio del año pasado, con el argumento de que había una "cacería de brujas" contra el expresidente Jair Bolsonaro. En ese momento, Bolsonaro estaba siendo juzgado por intento de golpe de Estado luego de su derrota electoral frente a Lula en 2022, del cual fue declarado culpable. Algunos de esos aranceles fueron revocados más tarde.

Trump, también acusó en ese momento a Brasil de prácticas comerciales desleales y dijo que había girado instrucciones al representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, para iniciar una investigación en virtud de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.

Como consecuencia, la oficina de Greer acusó a Brasil en junio de una aplicación laxa de medidas anticorrupción y aranceles injustos, entre otras cosas. Uno de los objetivos de la investigación es el popular sistema de pagos PIX de Brasil, que es administrado por el banco central del país y es completamente gratuito.

Scott Lincicome, analista comercial del Instituto Cato, dijo que el gobierno de Estados Unidos podría haber tenido un argumento legítimo bajo la Sección 301 si hubiera apuntado de manera limitada a las restricciones de Brasil al comercio de servicios digitales. En cambio, incluyó muchas otras acusaciones.

"Es un caso bastante claro de que el gobierno simplemente está buscando una excusa y encontrando una ley que les permite imponer los aranceles que quieren imponer", señaló Lincicome.

Welber Barral, abogado comercial y exsecretario de comercio exterior de Brasil, dijo que la medida se anuncia cuando las exportaciones de Brasil a Estados Unidos ahora son menos del 10% de su total por primera vez en dos siglos.

"Brasil se está diversificando hacia otros destinos", dijo Barral. "Brasil está negociando con Canadá a través del Mercosur. También saldrán otros acuerdos a medida que el mercado estadounidense se cierre".

Las elecciones en Brasil podrían verse afectadas

Funcionarios brasileños han culpado a la familia Bolsonaro —los principales oponentes políticos de Lula— por la más reciente ronda de aranceles. La medida fue anunciada poco después de que el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño y aspirante presidencial en las elecciones de octubre, visitara a Trump, Rubio y otros funcionarios estadounidenses en Washington en mayo.

Flávio Bolsonaro republicó el comunicado de Rubio, y adjuntó el comentario: "Lula ya no está en condiciones de ser el presidente de Brasil. Estamos en un avión sin piloto". Llamó a Lula "el Biden brasileño" y dijo que "es malhumorado, imprudente y se ha convertido en un peligro para nuestra nación".

Se prevé que Flávio Bolsonaro sea confirmado como el principal rival electoral de Lula el 25 de julio en la convención del Partido Liberal en Sao Paulo, aunque su candidatura ha tenido dificultades para superar los hallazgos de una investigación policial que mostró que recibió millones de dólares de un banquero desacreditado para financiar una película sobre su padre. Ha negado haber cometido delito alguno.

Los dos candidatos han intercambiado acusaciones en referencia a los impopulares aranceles de Estados Unidos, lo que deja entrever que consideran que su manejo será un factor clave en los próximos comicios.