Bizarrap celebra triunfo de Argentina en semifinal del Mundial 2026

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El productor musical Bizarrap y el exfutbolista David Beckham fueron algunas de las personalidades destacadas que asistieron a la semifinal del Mundial 2026, aunque, cada uno para apoyar a una selección diferente, el músico a Argentina y el mediocampista a Inglaterra y, este último, tuvo que lidiar con los festejos de BZRP, cuando el partido terminó, pues se encontraban en el mismo palco.

El partido entre Inglaterra y Argentina era uno de los más esperados, todavía más que la semifinal que se debatieron Francia y España, sólo un día antes, esto debido a los grandes adversarios que, ambas selecciones, eliminaron en partidos previos, así como porque, ambos equipos, cuentan con algunas de las figuras que más se han destacado en esta Copa.

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Nos referimos a Herry Kane, Anthony Gordon y Jude Bellingham, jugadores de la selección británica y, en el caso del equipo argentino, futbolistas como Lionel Messi y Rodrigo de Paul.Ni qué decir de aquellos aficionados que se dieron cita en el Mercedes-Benz Stadium, en Atlanta, Georgia, pues fueron captados varios famosos entre ellos el exjugador inglés, David Beckham, acompañado de su esposa, Victoria Beckham, y su hijo Cruz; BZRP también acudió al encuentro deportivo y hasta compartió palco con los Beckham.Y tras el triunfo de la selección albiceleste, el músico, colaborador de Shakira, no ocultó la dicha que le produjo que su selección haya calificado para la final, especialmente, luego de que, las últimas semanas se ha especulado que algunos árbitros se han sentido intimidados por el peso que tiene el nombre de Messi, quien ha debatido con algunos de ellos para que reconsideren anular algunas faltas o las marquen al equipo contrario.La celebración del productor musical quedó plasmada en un video, capturado por un aficionado, en el que se aprecia cuando BZRP brinca y celebra, recitando la leyenda "el que no salte es un inglés", mientras que Beckham permanecía con los brazos cruzados y una expresión de desazón.No conforme con su dicha en el estadio, Bizarrap compartió una fotografía, tomada desde el palco donde se encontraba, alzando los brazos y, de fondo, musicalizó la instantánea con el tema de Oasis, "Wonderwall", con el que los ingleses celebraron cada uno de los siete partidos en los que participó en este Mundial, lo que ha sido considerado por algunos usuarios de redes sociales como una provocación a la afición británica que, como muchas otras, se ha unido a las destimaciones dirigidas al equipo argentino.