Markwayne Mullin enfrenta muertes en operativos ICE recientes

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WASHINGTON (AP) — Cuando Markwayne Mullin asumió el cargo como secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tras el despido de Kristi Noem, se comprometió a sacar de los titulares al departamento responsable de ejecutar la política de deportaciones masivas del gobierno del presidente Donald Trump.

Muertes vinculadas al ICE apuntan de nuevo los reflectores hacia Mullin y DHS

Pero apenas unos meses después que Mullin llegara al cargo, el DHS vuelve a estar de lleno en el centro de la polémica, luego que tres personas han muerto en encuentros con agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en un lapso de menos de una semana.

Los hechos representan la primera gran prueba para Mullin, quien prometió una mano firme para un departamento sacudido por la conducta de su antecesora y por las redadas migratorias del gobierno de Trump.

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Al tiempo que lidia con el aumento de la violencia, se ve obligado a alcanzar un equilibrio: por un lado, las presiones de una Casa Blanca ansiosa por ejecutar deportaciones masivas y, por otro, las de sus antiguos colegas en el Congreso que exigen respuestas, en un momento en que intenta relajar las tensiones en ciudades estadounidenses por las muertes.

"Cuando asumió su cargo, el secretario Mullin dijo que su objetivo era sacar al DHS de la primera plana de las noticias", declaró el martes el congresista demócrata Seth Magaziner en el pleno de la Cámara de Representantes. Luego, agitando un periódico, añadió: "Bueno, ahora están de vuelta en la maldita primera plana".

Estrategia de Mullin es un cambio drástico respecto a su antecesora, Kristi Noem

Mullin, exsenador por Oklahoma, fue una elección sorpresiva para dirigir el enorme departamento tras el despido de Noem luego que dos manifestantes estadounidenses murieran baleados por agentes federales de inmigración en Minneapolis a principios de este año.

Como secretaria encargada de materializar el objetivo de deportaciones masivas del gobierno, Noem impulsó un estilo agresivo de control migratorio en el que ella ocupaba el centro de la escena, incluida, de manera especialmente notoria, una visita a un centro de detención en El Salvador. Se apresuraba a pronunciarse públicamente sobre hechos controvertidos y opinó sobre ambos tiroteos en Minneapolis con comunicados en los que acusó a los manifestantes muertos de ser agitadores.

Trump, que convirtió las deportaciones masivas en una promesa central de su segundo gobierno, terminó por distanciarse de Noem debido a una campaña publicitaria de 200 millones de dólares y a su manejo del operativo en Minneapolis.

Mullin prometió un enfoque distinto, aunque mantuvo el compromiso de cumplir las prioridades del presidente. Su primer viaje como secretario del DHS no fue para promover la aplicación de leyes migratorias, sino para observar los esfuerzos de recuperación tras un huracán en Carolina del Norte. Noem solía acompañar a sus agentes en redadas migratorias; Mullin no lo ha hecho.

Desde que se convirtió en secretario y tras los hechos de violencia en Minneapolis, el gobierno también ha evitado operativos migratorios impopulares y llamativos en ciudades estadounidenses, y ha pasado a un enfoque más discreto que, en gran medida, ha desviado la atención mediática de la ofensiva. Bajo la dirección de Mullin, el ICE también se está retractando de un plan para usar almacenes para retener a migrantes.

Pero los arrestos migratorios continúan bajo su orden y a menudo con poca notoriedad: el ICE arrestó a 10.000 personas durante un periodo de cinco días a finales de junio, lo que promedia alrededor de 2.000 arrestos diarios. Y las vías legales para inmigrar también han enfrentado nuevas restricciones.

Desde que Mullin llegó al puesto, Trump ha elogiado al secretario como "increíble" y "asombroso", y lo ha felicitado por renunciar a su escaño en el Senado para dirigir el Departamento de Seguridad Nacional.

Durante meses, pareció que el cambio de enfoque de Mullin estaba dando resultado. Aunque defensores y activistas de derechos civiles acusaban al DHS de maltratar a inmigrantes bajo su dirección, el estilo menos confrontacional de Mullin parecía mantener al departamento fuera del foco.

Pero los hechos de la última semana han planteado un nuevo desafío para Mullin, al tiempo que camina por la cuerda floja entre su enfoque más moderado y las exigencias del presidente.

"Tratar de lidiar con objetivos de política pública que compiten entre sí es un desafío para cualquier secretario de gabinete, pero Mullin lo tiene peor que la mayoría", afirmó Tom Warrick, exfuncionario de antiterrorismo en Seguridad Nacional que ahora trabaja en el Atlantic Council.

"En el caso de Seguridad Nacional, la Casa Blanca quiere, al mismo tiempo, cumplir sus cuotas migratorias y mantener la confianza pública, y cómo se logra eso —incluso con el financiamiento del que dispone Mullin— es un desafío realmente difícil", apuntó.

Agentes del ICE en Houston y en Maine mataron a tiros a personas dentro de sus autos durante operativos migratorios. En Florida, un hombre que huía de agentes del ICE murió en un choque automovilístico.

Mullin no se ha pronunciado públicamente sobre las muertes, y la oficina de asuntos públicos del DHS sólo ha difundido breves comunicados tras cada una.

Entre bambalinas, Mullin —quien habla con frecuencia de cómo comparte su número de celular con miembros del Congreso y los anima a llamarlo directamente— ha conversado con legisladores y compartido información, incluidas conversaciones con ambos senadores de Maine.

Y después de la segunda muerte por disparos en Maine, cuando aumentaron las críticas tanto de manifestantes como de los antiguos colegas de Mullin en el Congreso, se ordenó al ICE suspender la mayoría de las detenciones de vehículos.

Trump aumenta la presión sobre Mullin sobre paradas de vehículos

Esa decisión enfureció a los simpatizantes de Trump.

El influencer conservador Nick Sorter la calificó como una "CAPITULACIÓN TOTAL ante la izquierda", en una publicación en X. El activista conservador Mike Davis acusó a Mullin de seguir el consejo de la senadora de Maine Susan Collins, quien dijo que le había sugerido al secretario la pausa en las detenciones de vehículos.

Un día después, Trump pareció contradecir la directriz al escribir en una publicación en redes sociales: "debemos ser fuertes, duros e inteligentes y NO PODEMOS renunciar a una de las herramientas más importantes y efectivas del ICE para combatir el crimen, ¡LA PARADA DE TRÁFICO!".

Luego, Mullin republicó las palabras de Trump y añadió que las personas en el país serán "arrestadas y deportadas dondequiera que estén". Más tarde escribió en X que él y el presidente están "en la misma sintonía".

Durante una sesión informativa el jueves, la portavoz de la Casa Blanca Karoline Leavitt dijo que las detenciones de vehículos continúan después que a las oficinas del ICE de todo el país se les diera "orientación verbal".

"El presidente y el secretario de Seguridad Nacional están en la misma sintonía en que las detenciones de vehículos son una herramienta necesaria que los agentes del ICE necesitan", recalcó.

Pero esto mostró la fricción entre los intentos de Mullin por mantener la calma y las exigencias del presidente de que los inmigrantes en situación irregular —a quienes el gobierno ha retratado en muchos casos como criminales— sean arrestados en grandes cantidades.

Los demócratas han arremetido contra el nuevo secretario del DHS, al afirmar que ven pocos cambios en el departamento.

"El secretario Mullin, si quiere, y si cuenta con el respaldo de la Casa Blanca, tiene la capacidad de poner al ICE bajo control y hacer que cumplan la ley", sostuvo el representante Joaquin Castro, demócrata de Texas. "Así que o no tiene interés en hacerlo, o la Casa Blanca no lo respalda, o los agentes simplemente están fuera de control".

Los legisladores republicanos han salido en defensa de Mullin.

"Creo que el secretario ha cumplido con lo que quería hacer para tratar de cambiar el ambiente allí", manifestó el legislador Andrew Garbarino, de Nueva York, quien como presidente de la Comisión de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes ha solicitado al Departamento de Seguridad Nacional una sesión informativa bipartidista sobre las políticas de uso de la fuerza por parte del ICE.

"No creo que nadie esté celebrando que el ICE haya vuelto a los titulares", expresó Garbarino.