"Estrecho de Ormuz es estadounidense"

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Redacción Internacional.- El presidente estadounidense, Donald Trump, insistió este martes en denominar al estrecho de Ormuz como "nuevo territorio estadounidense", al postear una fotografía en su red social Truth Social con esta denominación.

En la imagen que compartió, se ve un mapa del estrecho que separa el golfo Pérsico del de Omán, donde con un círculo señala el Estrecho de Ormuz y el texto "NUEVO territorio de Estados Unidos", acompañado de una franja azul, roja y blanca con estrellas.

"Después de que terminemos de derrotar a Irán, que está siendo derrotado muy gravemente, muy pronto declararé el estrecho de Ormuz territorio de Estados Unidos, en esencia. Tenemos un bloqueo. Ningún barco pasa a menos que nosotros queramos que pase", declaró Trump.

"Estados Unidos tiene el control total del estrecho de Ormuz. ¡Creo que nos lo quedaremos!", escribió el miércoles pasado Trump en su red Truth Social, asegurando que "no hay nada que Irán pueda hacer al respecto".

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El 17 de agosto venció el plazo de 60 días que se dieron EU e Irán con la firma de un memorando de entendimiento que declaraba el cese de las operaciones militares.