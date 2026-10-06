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Estudiantes se movilizan por Jane Doe

Por EFE

Octubre 06, 2026 03:00 a.m.
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Estudiantes se movilizan por Jane Doe
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      Nueva York.- Cientos de estudiantes de la Universidad de Cornell, en el estado de Nueva York, marcharon este lunes por el campus para exigir justicia para una exalumna que denunció haber sido drogada y violada en 2024 por siete miembros de una fraternidad, horas después de que desconocidos atacaran el edificio de la administración universitaria.

      "Sin justicia no hay paz", "Queremos justicia ahora", "Apoyamos a Jane Doe", "Nos solidarizamos con los sobrevivientes" o "Vergüenza", gritaban.

      En horas de la madrugada, previo a la protesta por la violación a Jane Doe —nombre genérico utilizado para ocultar la identidad de víctimas—, desconocidos vandalizaron el edificio de administración de la universidad, en la ciudad de Ithaca, donde rompieron una puerta de cristal.

      También escribieron con pintura roja en las paredes, al lado de la puerta: "Acabemos con el patriarcado", "En Cornell, los violadores están protegidos, los manifestantes son expulsados", en referencia a 15 estudiantes a los que se impuso ese castigo luego de que en 2024 protestaron en Cornell por la guerra en Gaza, algo que no ha ocurrido con los siete acusados, según medios locales.

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      "Había mucha frustración entre el alumnado, que no entendía cómo podía suceder algo así", dijo a Spectrum Lam, copresidente de la Unión por las Libertades Civiles (ACLU) de Cornell.

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