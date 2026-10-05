Partido Quebequense gana elecciones y promete referéndum

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CIUDAD DE QUEBEC (AP) — El partido separatista Partido Quebequense ganó las elecciones provinciales de Quebec el lunes, de acuerdo con proyecciones de The Canadian Press, lo que regresaría al poder a un partido que ha prometido otro referéndum independentista.

Partido Quebequense gana elecciones en Quebec

La victoria del partido de Paul St-Pierre Plamondon pone fin a ocho años de gobierno de la Coalition Avenir Québec, y vuelve a situar la cuestión del futuro de Quebec en Canadá en el centro de la política provincial.

Paul St-Pierre Plamondon y el referéndum independentista

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St-Pierre Plamondon se ha comprometido a celebrar otro referéndum sobre la independencia, aunque ha señalado que esperaría hasta que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya no esté en el cargo.

Pero la victoria no significa que la mayoría de los quebequenses apoyen abandonar Canadá.

Daniel Béland, profesor de ciencias políticas en la Universidad McGill, afirmó que el resultado refleja el sistema multipartidista de Quebec, donde el apoyo se reparte entre varios partidos, más que un aumento del respaldo a la independencia. Indicó que el apoyo a la soberanía se mantiene en niveles históricamente bajos, en torno al 30%.

Los habitantes de la provincia de Alberta votarán en dos semanas sobre si celebrar un referéndum para separarse de Canadá.