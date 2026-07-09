EU da licencia a Ucrania para fabricar Patriots

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Ankara, Turquía.- El presidente Donald Trump dijo el miércoles que Estados Unidos dará una licencia a Ucrania para fabricar sistemas de defensa aérea Patriot para contrarrestar los ataques con misiles rusos, un enorme golpe de suerte para Kiev, que necesita desesperadamente tecnología para la guerra iniciada hace más de cuatro años.

"Les daremos el derecho a fabricar Patriots. Les mostraremos cómo hacerlo", anunció Trump mientras se reunía con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski en una cumbre de la OTAN en Turquía. "Creo que pueden producirlos bastante rápido".

Los Patriots son caros, tienen una gran demanda y tardan mucho tiempo en producirse. Zelenski ha estado pidiendo más durante años, y más recientemente una licencia para que Ucrania pueda fabricar los suyos.

El tono de su reunión cambió respecto a encuentros anteriores que terminaron en acritud, y Donald Trump elogió la disposición de Zelenski a llegar a un acuerdo para poner fin a los combates en Ucrania.

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Dijo además que el presidente ucraniano ha "hecho un trabajo increíble" y ha "sido muy efectivo" en la guerra.

"Hemos desarrollado en realidad una buena relación. Es difícil de creer", comentó Trump, y añadió que creía que un acuerdo para poner fin a la guerra estaba en el horizonte y que Estados Unidos "trabajará en algún tipo de paquete de seguridad" para proporcionar a Ucrania.

Zelenski hizo el martes un nuevo llamado para que se permita a Ucrania unirse a la alianza, al afirmar que las fuerzas armadas ucranianas tienen mucha experiencia y sólo reforzarían las capacidades de defensa de la OTAN.

Ha destacado la capacidad de adaptación de Ucrania y su habilidad para atacar en profundidad dentro de Rusia. Dijo que las fuerzas armadas de Ucrania están "eliminando", en promedio, a 30.000 soldados rusos cada mes.

Y la guerra continúa

Tres personas perdieron la vida el miércoles en Ucrania en ataques rusos nocturnos con drones y misiles, incluyendo uno en Kiev, donde potentes explosiones sacudieron la capital por segunda noche al hilo.

Ucrania atacó refinerías de petróleo en las regiones rusas de Saratov y Tatarstán, según el presidente Volodímir Zelenski.

Se escucharon varias explosiones poco después de la medianoche en la capital, incluso antes de que las autoridades pudieran emitir una alerta de ataque aéreo para dar a la población civil tiempo para buscar refugio.

En Járkiv, dos personas murieron y otras 20 resultaron heridas en ataques nocturnos, dijo el alcalde, Ihor Terekhov.