EU devuelve notas diplomáticas de México sobre trato a migrantes
Recomendó a México que expresara sus inquietudes por la vía diplomática, como es costumbre"
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El Departamento de Estado de EU regresó al embajador de México en EU, Roberto Lazzeri, las cartas sobre las acciones de agentes que operan en suelo estadounidense.
"El alto funcionario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, se reunió hoy en Washington con el embajador de México, Roberto Lazzeri", añadió la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental en X.
En el posteó se indicó que "Kozak devolvió las cartas de México que pretenden dirigir las acciones del personal del gobierno estadounidense que opera en territorio soberano de Estados Unidos. Asimismo, recomendó a México que expresara sus inquietudes por la vía diplomática, como es costumbre".
El gobierno ha enviado cartas de protesta a Estados Unidos sobre el trato a los migrantes, pero la mandataria Claudia Sheinbaum afirmó que hasta ahora "no han dado resultados".
Relación bilateral suma fricciones por migración
Estados Unidos es el principal socio comercial de México. El 80% de sus exportaciones van a ese país, con el que mantiene un tratado de libre comercio.
La relación atraviesa igualmente un momento de tensión ante la sospecha de que el FBI participó en el secuestro de un importante capo y violó la soberanía del país.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) comunicó en la semana las acciones que ha hecho el gobierno de México, luego de que la presidenta anunció que se presentarían denuncias por la muerte de 17 connacionales bajo custodia o en operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés).
En seguimiento a las medidas anunciadas, la SRE, a cargo del canciller Roberto Velasco, detalló que el lunes la Embajada de México en Estados Unidos y sus consulados presentaron solicitudes ante las fiscalías estatales competentes.
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