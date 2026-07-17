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Hombre en moto eléctrica muere arrollado en Distribuidor Juárez

El reporte fue cerca de las 15:00 horas de este viernes

Por Redacción

Julio 17, 2026 03:53 p.m.
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Foto: Teodoro Blanco/Pulso

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      Un hombre de la tercera edad que viajaba en una motoneta eléctrica falleció luego de ser atropellado por el conductor de un sedán en el Distribuidor Vial "Benito Juárez". El  reporte fue cerca de las 15:00 horas de este viernes. 

      La víctima de unos 70 años, circulaba por la plataforma circular, cuando el conductor del automóvil Honda lo embistió al hacer una maniobra para tomar la salida al carril lateral hacia carretera a Matehuala. 

      Al sitio arribaron paramédicos, quienes al valorar al adulto mayor, lo encontraron sin signos vitales. Elementos de la Guardia Civil capitalina asegurarían el área y peritos iniciaron con las primeras diligencias. 

      Después, la Policía de Investigación y peritos de la FGE arribaron para dar fe. 

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