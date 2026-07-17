PRI propone ampliar licencia de paternidad a 15 días con sueldo

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El diputado Emilio Suárez Licona (PRI) propuso reformar el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo para ampliar la licencia de paternidad, de cinco a 15 días.

"Son obligaciones de las personas empleadoras: Otorgar permiso de paternidad de 15 días laborables con goce de sueldo, a los hombres trabajadores, por el nacimiento de sus hijos y de igual manera en el caso de la adopción de un infante", establece la iniciativa.

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El legislador priista señaló que la legislación actual otorga únicamente cinco días de permiso a los padres, frente a los 84 días de licencia de maternidad, lo que genera una marcada desigualdad."La propuesta busca equilibrar este derecho, garantizando mayor tiempo para el cuidado y desarrollo integral de las familias", dijo.Recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció criterios que obligan a homologar las licencias de paternidad con las de maternidad, reconociendo el interés superior de la niñez.Y países como España, Suecia y Noruega han avanzado hacia la igualdad en permisos parentales, y en datos nacionales que evidencian el uso marginal de las licencias de paternidad en México.