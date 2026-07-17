EEUU intensifica ataques a infraestructura en Irán y estrecho de Ormuz

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EEUU e Irán intensificaron el viernes sus ataques en todo Oriente Medio, intercambiando ataques dirigidos a infraestructura y objetivos militares al tiempo que se recrudece su batalla por el estrecho de Ormuz.

Estados Unidos amplió su campaña de bombardeos sobre Irán al impactar más puentes e instalaciones energéticas y derrumbar una torre en un importante puerto iraní, parte de las amenazas del presidente Donald Trump de comenzar a atacar infraestructura para presionar a Teherán a que relaje su control sobre el estrecho, una vía vital para el suministro energético mundial.

Por su parte, el gobierno iraní lanzó nuevos ataques con misiles contra naciones aliadas de Washington en Oriente Medio, entre ellas Qatar —un mediador en la guerra— y Kuwait, donde una planta de desalinización de agua resultó dañada.

La región ha soportado días de ataques de Estados Unidos e Irán en un conflicto cada vez más centrado en el control del estrecho, y el colapso de un alto el fuego provisional deja sin un final claro en la guerra, que comenzó hace más de cuatro meses. El Comando Central de Estados Unidos informó el viernes que había lanzado ataques por séptima noche consecutiva.

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Las autoridades iraníes afirman que la ofensiva estadounidense ha cobrado decenas de vidas y ha dejado heridas a cientos de personas, incluidas nuevas víctimas reportadas el viernes, cuando el ejército estadounidense también reconoció que más militares fueron heridos.

Cuando Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra contra Irán el 28 de febrero, Teherán cerró prácticamente el estrecho al tráfico marítimo, una medida que disparó el precio del petróleo y dio al gobierno iraní una gran ventaja en las negociaciones. El precio del petróleo subió el viernes por encima de los 86 dólares por barril, cerca de su nivel más alto en un mes, a medida que los cruces por el estrecho caen a su nivel más bajo en tres semanas, según un rastreador internacional de transporte marítimo.

En un discurso al pueblo estadounidense, Trump insistió el jueves en que la guerra iba bien. "De igual manera estamos ganando a lo grande en Irán, y verán los frutos de ese trabajo muy, muy pronto", señaló el mandatario.

Antes del inicio de la guerra, Estados Unidos estaba en conversaciones con Irán sobre su programa nuclear. Trump ahora enfrenta presión política para poner fin al conflicto y evitar el tipo de enfrentamiento prolongado en Oriente Medio contra el que había hecho campaña.

Ataques a infraestructura y puentes en Irán

Los ataques aéreos estadounidenses dañaron puentes en la provincia de Hormozgán, en el sur de Irán, reportó la televisión estatal iraní. Los bombardeos alcanzaron Bandar Khamir, una ciudad en la costa del estrecho de Ormuz.

Los ataques contra puentes de carretera y ferrocarril aparentemente tiene como objetivo aislar a Bandar Abbas, el principal puerto de Irán, de las vías que llevan hacia la región central de la República Islámica y de ahí a Teherán, la capital.

Irán también reconoció por primera vez "ataques contra la infraestructura eléctrica" durante la campaña aérea estadounidense, cuando su Ministerio de Energía llamó a la población a que reduzca su uso de electricidad en las provincias del sur que "actualmente están experimentando calor extremo". El Ministerio no precisó los daños.

Las autoridades iraníes señalaron que al menos 46 personas han muerto y más de 400 han resultado heridas en los ataques estadounidenses recientes, incluidas ocho fallecidas en un ataque contra un puente el viernes.

Autoridades de Estados Unidos reconocieron que 13 militares estadounidenses —10 soldados del Ejército y tres elementos de la Marina— habían resultado heridos desde el lunes, pero no se dieron a conocer más detalles. Desde que comenzó la guerra, 14 militares estadounidenses han muerto y 427 han resultado heridos.

Impacto en puertos y represalias iraníes

El Comando Central del ejército estadounidense informó que impactó decenas de objetivos militares y de infraestructura militar el viernes.

Los ataques también derribaron una torre en el puerto de Chabahar, en el golfo de Omán, una ruta comercial clave para el vecino Afganistán, que no tiene salida al mar, de acuerdo con la agencia estatal de noticias IRNA. El ejército estadounidense confirmó posteriormente los daños.

El puerto de Chabahar, que Irán había estado operando con apoyo de India, ha sido un objetivo recurrente de los ataques aéreos estadounidenses.

Irán señaló que la torre servía para supervisar el tráfico comercial hacia el puerto. Pero el Comando Central detalló que era parte de una red de vigilancia marítima utilizada por la Guardia Revolucionaria para "rastrear y atacar" embarcaciones comerciales en el estrecho.

Irán tomó represalias contra Qatar, mediador en la guerra, lanzando misiles que activaron defensas antiaéreas y causaron al menos un herido.

Irán también atacó Baréin y Kuwait, donde una planta de energía y desalinización de agua fue dañada, afectando el suministro de agua potable que depende en un 90% de la desalinización.

Un portavoz del Ministerio de Defensa de Kuwait informó que ataques con drones iraníes causaron heridas a personal militar.

El ejército de Jordania interceptó tres misiles lanzados por Irán, y en la región kurda del norte de Irak se reportaron ataques con al menos nueve muertos, presuntamente contra el grupo disidente kurdo Komala.

Además, un buque petrolero fue atacado en el estrecho de Ormuz, sufriendo daños menores sin heridos, según el ejército británico.

Irán no reconoció estos ataques, aunque ha atacado embarcaciones en la ruta marítima que supervisa el ejército estadounidense.

Contexto y consecuencias del conflicto

Irán ha reclamado control exclusivo del estrecho de Ormuz y exige cuotas a las embarcaciones, aunque la comunidad internacional lo considera una vía fluvial internacional.

Trump ha amenazado con atacar centrales eléctricas y puentes para presionar a Irán a ceder el control del estrecho, por donde pasa una quinta parte del petróleo y gas natural comercializados mundialmente.

Washington también impuso un bloqueo naval para detener los envíos de crudo iraní.

Los cruces por el estrecho cayeron a su cifra más baja en tres semanas, con apenas ocho embarcaciones el jueves.

Aunque parte de la energía se transporta por oleoductos, no es suficiente para compensar la caída del transporte marítimo.