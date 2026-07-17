Humo de incendios en Canadá genera dudas sobre final del Mundial

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Mikel Merino puede oler y ver el humo de los incendios forestales en Canadá, que están provocando condiciones brumosas en grandes partes de Estados Unidos, incluido el norte de Nueva Jersey, donde él y España tienen previsto enfrentar a Argentina en la final del Mundial el domingo.

Merino intenta no concentrarse en ello.

Sigue sin estar claro cuánto, si es que algo, afectará el humo a la final. El pronóstico de la Organización Mundial de la Salud prevé una mejora a una calidad del aire "moderada" en East Rutherford.

"En el ambiente se puede oler la sensación y ver que hay humo", dijo Merino. Pero para un partido tan importante como es la final de un Mundial tienes que tratar de abstraerte de factores externos, convencido de que tanto la federación (española) como la organización cuidarán de cada detalle".

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España se entrenó el jueves al aire libre en condiciones peligrosas en East Hanover, Nueva Jersey, lo que alarmó a expertos que consideraron que el equipo debería haber realizado la sesión bajo techo. No hubo respuesta a los mensajes enviados a la FIFA y a la Real Federación Española de Fútbol en los que se preguntaba si eso se contempló o si era posible.

La calidad del aire mejoró el viernes, pero la incertidumbre está en lo que ocurrirá después de lo que podrían ser hasta 1,25 pulgadas (3,17 centímetros) de lluvia que se espera caiga el sábado.

"Después de eso, parece que hay otra masa de aire con humo que viene detrás de ese sistema, pero ahora mismo no está claro cuánto o cómo podría llegar a Nueva York o Nueva Jersey, cuando se trata específicamente del domingo", explicó Mark Parrington, científico principal del Servicio de Monitoreo de la Atmósfera de Copernicus. "Si la intensidad del fuego realmente vuelve a aumentar durante (el sábado), es posible que libere más humo a la atmósfera y que luego siga rápidamente a ese episodio de lluvia".

Jonathan Belles, meteorólogo principal de la aplicación The Weather Channel y weather.com, espera tener mayor confianza en el pronóstico a medida que se acerque la hora del partido.

"La pregunta es si el humo detrás de ese sistema (de lluvia) llega al nivel del suelo sobre el norte de Nueva Jersey el domingo y, de ser así, qué tan concentrado se vuelve", dijo Belles. "Los modelos de pronóstico actuales van desde poco o nada de humo a nivel del suelo hasta niveles que podrían volverse más preocupantes para jugadores y aficionados".

El humo de los incendios forestales —que están quemando más zonas de Norteamérica a medida que la Tierra se calienta— ataca casi todos los sistemas del cuerpo y mata a decenas de miles de personas al año, según muestran numerosos estudios médicos.

Ataca al cuerpo de inmediato, disparando los casos de asma y aumentando las salidas de ambulancias en cuestión de horas. El humo puede desencadenar inflamación en distintas partes del cuerpo, a menudo atacando los puntos más débiles de una persona, lo que luego puede derivar en distintos efectos de un sistema inmunitario que intenta combatir un irritante dañino, señalan médicos y científicos.

Podría tener impacto en el rendimiento de los jugadores incluso si las condiciones del aire son moderadas, de acuerdo con Chantal Darquenne, profesora de medicina de la Universidad de California en San Diego.

"Es un efecto que depende de la dosis. Si es moderado, el efecto será menor, pero seguirá estando ahí, sobre todo porque realizan ejercicio vigoroso durante estos eventos", indicó Darquenne.

El presidente Donald Trump tiene previsto reunirse con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, más tarde el viernes. Miembros de la administración, incluido Andrew Giuliani, director ejecutivo del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para la FIFA, han estado conversando sobre el asunto con el organismo rector del fútbol y monitoreando la situación de los incendios forestales, según un funcionario de la Casa Blanca. A la persona se le concedió el anonimato para confirmar discusiones internas.

"Estamos responsabilizando a Canadá", publicó el presidente en su red social. Añadió que Estados Unidos "está siendo invadido innecesariamente por aire sucio, contaminado y malsano, cuya calidad es peligrosa, ¡y totalmente inaceptable!".

Se espera que aproximadamente 80.000 aficionados acudirán a la final, que se disputa en el estadio abierto de Meadowlands, sede de los Giants y los Jets de Nueva York de la NFL.

Parrington indicó que, como regla general, el consejo es intentar minimizar la actividad al aire libre y el ejercicio cuando el aire está lleno de contaminantes.

"Está lo evidente, como las enfermedades respiratorias, los problemas cardiovasculares, las personas vulnerables con asma y cosas así. Entonces, sin duda van a sentir los efectos", dijo Parrington.

Parrington afirmó: "Está lo obvio, como enfermedades respiratorias, problemas cardiovasculares, personas vulnerables con asma y cosas así. Entonces, sin duda van a sentir los efectos".

Durante un ensayo la noche del jueves en el estadio MetLife para el espectáculo del medio tiempo del domingo, algunos integrantes de la Filarmónica de Nueva York usaron mascarillas y algunos utilizaron instrumentos aptos para exteriores en lugar de los habituales.