Volcadura deja herido a un vecino de Tanquián

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CIUDAD VALLES.- Un hombre que radica en el municipio de Tanquián resultó lesionado luego de volcar su camioneta en la carretera Valles-Tamazunchale.

Este viernes, alrededor del mediodía, Jesús Guerrero Santos manejaba una camioneta JAC gris, con placas de circulación del estado de Tamaulipas, con dirección de Tamazunchale hacia Ciudad Valles.

Sin embargo, al llegar a una curva ubicada en el kilómetro 367 de la carretera federal número 85, entre el rancho Villa Fierro y el ejido Ojo de Agua, en el municipio de Ciudad Valles, perdió el control del volante y cruzó el camellón, derribando a su paso una lámpara de alumbrado público. Posteriormente, la unidad volcó y quedó sobre uno de sus costados.

Vecinos de la zona sacaron a Jesús de la unidad y posteriormente la empujaron para dejarla sobre sus ruedas. Minutos después arribaron al auxilio paramédicos de la Cruz Roja y, aunque aparentemente el hombre no presentaba lesiones graves, fue trasladado a un sanatorio particular.

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La unidad accidentada quedó bajo resguardo de oficiales de la Guardia Nacional, quienes solicitaron el apoyo de una grúa para retirarla.