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Villa de Pozos, aún sin cartografía electoral para 2027

El proceso involucra la inclusión de más de 100 mil ciudadanos

Por Ana Paula Vázquez

Julio 17, 2026 03:35 p.m.
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Villa de Pozos, aún sin cartografía electoral para 2027
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      La primera elección del ayuntamiento de Villa de Pozos se realizará en 2027 pese a que continúa pendiente la actualización de la cartografía electoral y la incorporación de la nueva demarcación en los registros electorales, aseguró la diputada Gabriela Guadalupe Martínez Vázquez.

      La legisladora explicó que los trabajos técnicos para ajustar la delimitación electoral del municipio continúan en proceso; sin embargo, afirmó que esta situación no representa un obstáculo para que la ciudadanía participe en los próximos comicios y elija a sus autoridades municipales.

      El proceso involucra a más de 100 mil ciudadanos. En mayo de este año, la entonces vocal ejecutiva de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE), Liliana Díaz de León Zapata, informó que Villa de Pozos contaba con 104 mil 398 personas inscritas en la lista nominal y 105 mil 721 en el padrón electoral, quienes deberán actualizar sus credenciales una vez concluido el procedimiento técnico y jurídico correspondiente.

      En ese momento, la funcionaria explicó que el INE trabajaba en la incorporación de Villa de Pozos a la cartografía electoral oficial, un procedimiento necesario para que posteriormente los módulos de atención ciudadana puedan emitir credenciales con la referencia del nuevo municipio. El avance de estos trabajos estuvo sujeto a la resolución de recursos legales promovidos contra el decreto de creación de Villa de Pozos.

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      Martínez Vázquez sostuvo que la actualización pendiente no afectará los derechos político-electorales de los habitantes y aseguró que las autoridades electorales cuentan con las condiciones necesarias para organizar la elección municipal prevista para 2027.

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