EU impone más sanciones a Cuba

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La Habana, Cuba.- El gobierno de Estados Unidos impuso nuevas sanciones a Cuba el jueves como parte de un nuevo intento de sofocar a la economía de la isla y profundizar sus múltiples crisis.

Entre los sancionados figuran Fidel Ernesto Castro, nieto del expresidente Raúl Castro, y la Empresa Importadora de Abastecimiento para el Petróleo de Cuba (Abapet). La compañía se encarga de importar equipos especiales y piezas de repuesto para sostener la deteriorada red eléctrica de la isla.

Las sanciones tienen como objetivo dejar sin funcionamiento la maquinaria crítica de Cuba y profundizar su crisis energética, explicó Brett Erickson, experto en sanciones y socio director de Obsidian Risk Advisors, una firma consultora.

"Estados Unidos está tratando de apretar las tuercas lo más que pueda", afirmó.

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"El gobierno (del presidente Donald) Trump no parece tener seriedad alguna para aceptar de Cuba cualquier cambio que no sea un derrocamiento del régimen. Marco no va a dejar eso en paz", añadió, en referencia al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

Erickson anticipó que el gobierno cubano intentará eludir las sanciones "porque no tiene otra opción".

Desde que Trump amenazó a finales de enero con imponer aranceles a cualquier país que venda o suministre petróleo a la isla, los apagones en toda la isla se han vuelto cada vez más frecuentes, mientras que las interrupciones diarias del servicio eléctrico superan actualmente las 24 horas, a medida que la envejecida roja sufre desperfectos y las reservas de combustible se agotan.

"En teoría, el objetivo es crear tantas penurias y sufrimiento entre la población civil que no les queda otra opción que, esencialmente, levantarse y derrocar a su gobierno. Es un intento de provocar una crisis humanitaria", explicó Erickson.

Las conversaciones de principios de este año entre las dos naciones han quedado estancadas, mientras las sanciones se han intensificado.