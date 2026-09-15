"EU impone un castigo colectivo a los cubanos"
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La Habana, Cuba.- El canciller cubano, Bruno Rodríguez, acusó este lunes a EU de interrumpir el "comercio exterior" de la isla con sus "amenazas, presiones y chantajes", y ocasionar así "devastadoras consecuencias humanitarias" en el país caribeño.
"Por ello, 7.000 contenedores permanecen detenidos en varios puertos del mundo, con cargas previamente contratadas y pagadas siguiendo las normas del comercio internacional. En su mayoría, contienen alimentos, medicinas y dispositivos médicos", puntualizó el jefe de la diplomacia cubana.
Remarcó que "el único objetivo de impedir su llegada a Cuba es arreciar el castigo colectivo que el gobierno de EU está imponiendo al pueblo cubano".
El vice primer ministro y ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva Fraga, denunció en julio pasado que las sanciones estadounidenses mantenían retenidos en diversos puertos del Caribe estos contenedores que, además de alimentos y medicamentos, contienen recursos para los sectores energético e hidráulico.
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Por su parte, las dos navieras internacionales que mantenían operaciones con la isla, la alemana Hapag-Lloyd y la francesa CMA CGM, anunciaron desde mayo que habían dejado de aceptar nuevos pedidos vinculados a Cuba.
La víspera, el canciller cubano denunció en el marco de su participación en la XVIII Cumbre de los BRICS el recrudecimiento del bloqueo económico y las sanciones de EU.
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