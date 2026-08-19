EU pone pausa a aranceles a Canadá
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Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que ha decidido pausar durante tres días la entrada en vigor de los aranceles del 50 % a las importaciones procedentes de Canadá, prevista para este miércoles, al asegurar que ambos países han alcanzado un acuerdo pendiente de formalizar.
"He suspendido los aranceles del 50% contra Canadá, que debían entrar en vigor mañana por la mañana, durante un período de tres días, debido a que Canadá y Estados Unidos, a la espera de la finalización de los documentos, ¡han llegado a un ACUERDO!", escribió Trump.
El presidente no ofreció detalles sobre los términos del pacto, pero lo vinculó con la posibilidad de reactivar el proyecto del oleoducto Keystone XL, cancelado durante el Gobierno de Joe Biden y que Trump ha defendido en reiteradas ocasiones.
El anuncio de Donald Trump se produce después de que el pasado 20 de julio el mandatario firmara una orden ejecutiva para imponer un arancel adicional del 50 % a la mayoría de las importaciones procedentes de Canadá, medida que excluía productos como la energía, la potasa, los minerales críticos y el pescado.
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