EU sanciona a vinculados con el cártel de Sinaloa

Washington.- Estados Unidos impuso sanciones a más de una docena de personas, un restaurante mexicano y una empresa de seguridad vinculados al cártel de Sinaloa de México y a sus actividades de tráfico de fentanilo.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro afecta a Jesús González Peñuelas, un fugitivo conocido como Chuy González, acusado de participar en el tráfico de narcóticos hacia Estados Unidos y de lavar fondos para el cártel. El Departamento de Estado ha ofrecido una recompensa de 5 millones de dólares por información que conduzca a su arresto desde 2024.

Fue sancionado también Armando de Jesús Ojeda Avilés, acusado de ayudar a lavar las ganancias del fentanilo y otras drogas en nombre del cártel.

La medida también afecta a Gorditas Chiwas, un restaurante en Chihuahua propiedad del empresario sancionado Alfredo Orozco Romero.

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Los sancionados quedan ahora impedidos de tener vínculos con el sistema bancario de Estados Unidos, trabajar con estadounidenses o tener activos en Estados Unidos. No está claro qué tan integradas están las personas y empresas sancionadas en el sistema financiero norteamericano.

México y China son las principales fuentes de fentanilo y sustancias derivadas que se trafican directamente hacia Estados Unidos, de acuerdo con la DEA.