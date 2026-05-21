EU toma buque iraní

Washington.- El ejército de Estados Unidos dijo el miércoles que abordó un buque petrolero con bandera iraní en el golfo de Omán que se presume trataba de violar el bloqueo estadounidense, la más reciente acción de Estados Unidos para tratar de presionar a Teherán a reabrir el estrecho de Ormuz.

El Comando Central del ejército de Estados Unidos indicó en redes sociales que el M/T Celestial Sea fue registrado y desviado por sospecha de que intentaba dirigirse a un puerto iraní.

Es al menos la quinta embarcación comercial abordada por los militares estadounidenses desde que el gobierno de Trump impuso el bloqueo al transporte marítimo iraní a mediados de abril, varios días después de un alto el fuego, para presionar a Teherán a abrir el estrecho de Ormuz y aceptar un acuerdo para poner fin a la guerra.

Casi tres meses después de que Estados Unidos e Israel iniciaran la guerra el 28 de febrero al atacar Irán, este mantiene control sobre el estrecho de Ormuz, mientras el ejército de Estados Unidos ha hecho cumplir su bloqueo sobre los puertos iraníes, así como sobre barcos vinculados a Irán que están lejos de Oriente Medio.

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El mes pasado, fuerzas armadas de Estados Unidos abordaron un buque petrolero previamente sancionado por contrabandear crudo iraní en la bahía de Bengala, en el océano Índico.

Un par de días después, Estados Unidos también tomó otro barco petrolero asociado con el contrabando de petróleo iraní en el océano Índico entre Sri Lanka e Indonesia.