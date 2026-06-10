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Exigen fin de bloqueos prolongados en Bolivia

Por AP

Junio 10, 2026 03:00 a.m.
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Exigen fin de bloqueos prolongados en Bolivia
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      LA PAZ, Bolivia.- Centenares de manifestantes se concentraron el martes en el centro de La Paz para exigir acciones al gobierno que pongan fin a los bloqueos que afectan a Bolivia desde hace más de un mes y que han ocasionado desabastecimiento de combustible y alimentos en regiones del país andino.

      "Trabajo sí. Bloqueo, no", pedían las personas congregadas y provenientes de diferentes sectores gremiales, artesanales y del comercio en una plaza en el centro de La Paz, la capital gubernamental de Bolivia, que con su vecina El Alto son las más castigadas por las protestas antigubernamentales y los cortes de carretera.

      Los manifestantes exigieron la aprobación de leyes que ayuden a sobrellevar los costos adversos de los bloqueos que se suman a una de las peores crisis económicas en el país.

      Horas antes, en Sucre, la capital de Bolivia, se realizó otra concentración masiva en la que se exigió lo mismo al presidente Rodrigo Paz, que tomó medidas para que regrese la normalidad al país, incluso, que decrete un régimen de excepción. 

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