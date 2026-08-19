Explosiones en fábrica dejan 2 muertos

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Toledo, Ohio.- Varias explosiones sacudieron una empresa de reciclaje industrial en Ohio la mañana del martes, matando a dos trabajadores y provocando un gran incendio que movilizó a muchos equipos de emergencia, informaron autoridades.

Llamas y humo oscuro salían de Brent Industries en Toledo mientras camiones de bomberos rodeaban el edificio, mostró un video de noticias de televisión.

Los equipos posteriormente descubrieron los cuerpos de dos empleados, un hombre y una mujer, dentro del edificio humeante, dijo la jefa de bomberos de Toledo Allison Armstrong. Otros dos o tres empleados tenían heridas leves, señaló.

El Departamento de Bomberos y Rescate de Toledo informó que se produjeron dos explosiones en Brent Industries poco antes de las 5 de la mañana. La jefa de bomberos Allison Armstrong indicó que las detonaciones ocurrieron durante el cambio de turno. Los equipos tuvieron que lidiar con materiales peligrosos, escorrentía y la amenaza de más explosiones mientras primero buscaban a las víctimas y daban cuenta de los otros empleados, dijo.

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Funcionarios ambientales dijeron que los monitores mostraron que no había una amenaza peligrosa en el aire.

Imágenes aéreas mostraban que casi todo el techo del edificio había desaparecido y que la explosión derribó sus paredes.