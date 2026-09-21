Falla técnica en centro FAA paraliza vuelos en Nueva York

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Cientos de vuelos en el noreste de Estados Unidos fueron cancelados por problemas técnicos en un importante centro regional de control del tráfico aéreo, y todos los principales aeropuertos del área de la ciudad de Nueva York se paralizaron durante varias horas el lunes antes de que el secretario federal de Transporte anunciara que las líneas de datos dañadas fueron reparadas y que las operaciones se reanudaban.

Falla técnica en centro FAA paraliza vuelos en noreste

La línea principal de comunicaciones falló en una importante instalación de la Administración Federal de Aviación (FAA) en Filadelfia, y la línea de fibra óptica de respaldo fue cortada inadvertidamente por trabajadores de construcción ferroviaria. Eso dejó a los controladores sin radar ni comunicaciones durante el día.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, señaló en una publicación en internet que la línea principal y la de respaldo estaban reparadas para la tarde del lunes y que todos los aeropuertos del noreste volvían a operar. Pero se esperaba que durante las horas de la noche siguieran produciéndose importantes retrasos.

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Cancelaciones y reparaciones en aeropuertos afectados

Cientos de vuelos fueron cancelados en los aeropuertos Newark, LaGuardia, Kennedy y Filadelfia. Para la noche del lunes, las operaciones se reanudaban en todos esos aeropuertos. Algunas aerolíneas permitieron que sus clientes cambiaran de vuelo sin cobrarles cargos. La FAA recomendó a los viajeros que verifiquen el estado de sus vuelos con su aerolínea antes de dirigirse al aeropuerto.

La interrupción afectó justo cuando el presidente Donald Trump y numerosos líderes extranjeros volaban hacia la ciudad de Nueva York para la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Los problemas técnicos ocurrieron en la misma instalación de la FAA en Filadelfia que provocó numerosas alteraciones en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty en la primavera de 2025.

Los centros regionales de control como estos tienen dos líneas que transportan datos de radar y comunicaciones de entrada y salida: la principal y la de respaldo. La FAA indicó que un circuito de la línea principal falló el lunes por la mañana y, cuando el sistema intentó cambiar a la de respaldo, los trabajadores descubrieron que la línea de fibra óptica había sido cortada.

Horas antes, Duffy dijo que el responsable había sido un equipo de construcción de Amtrak. Sin embargo, Amtrak señaló a un equipo de construcción de New Jersey Transit que trabajaba en el área entre Newark y New Brunswick, Nueva Jersey.

El administrador de la FAA, Bryan Bedford, dijo a los periodistas que la agencia trabaja para restablecer la conexión principal lo antes posible mediante la instalación de un nuevo circuito en la línea principal, al tiempo que también labora para reparar la línea de fibra óptica de respaldo. Verizon informó en ese momento que sus técnicos también trabajan para restablecer el servicio lo antes posible.

Bedford describió previamente la rotura de la fibra como "enorme", diciendo que tomaría varias horas repararla, según un video publicado en internet por un reportero de transporte de CBS.

Se prevé que el circuito principal que falló sea reemplazado como parte de la modernización del sistema de control del tráfico aéreo del país.

También el lunes, la FAA comenzó a probar un nuevo sistema informático que utiliza IA para ayudar a pronosticar conflictos de programación y problemas meteorológicos, con el fin de ayudar a los controladores de tráfico aéreo a redirigir el tránsito. Pero ese sistema, en un inicio, se prueba solo en el área de Washington, D.C., por lo que no parece estar vinculado a las interrupciones.