logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Imágenes exhiben devastación tras ataque con coche bomba en Zacatecas

Fotogalería

Imágenes exhiben devastación tras ataque con coche bomba en Zacatecas

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Fallece Gloria Steinem, leyenda del feminismo

Por EFE

Septiembre 04, 2026 03:00 a.m.
A
Fallece Gloria Steinem, leyenda del feminismo
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Redacción Internacional.- La escritora y periodista estadounidense Gloria Steinem, una leyenda del activismo feminista, falleció en su casa de Nueva York a los 92 años, según informó su perfil de Instagram.

      La autora, nacida en Toledo (Ohio), falleció ayer "en paz en su casa de Nueva York, rodeada de muchos de sus seres queridos. Sus casi cien años de vida fueron plenos y siguió trabajando por la igualdad hasta el final", indica el mensaje colgado en la red social.

      "El mayor don de Gloria era su capacidad para escuchar a los demás, para hacer que se sintieran comprendidos y escuchados. Sus palabras, acciones y ejemplo les daban a las personas la libertad de ser ellas mismas. Gloria vivió fiel a su espíritu independiente, siempre con curiosidad y un gran sentido del humor", agrega.

      Steinem nació el 25 de marzo de 1934. Trabajó como directora de la "Independent Research Service", organización financiada por la CIA, pero pronto se volcó en el periodismo como "freelance", escribiendo en la revista "Esquire", con temas que afectaban a las mujeres.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      En los años sesenta también colabora con la revista "Huntington Hartford´s Show" y se infiltra en el Playboy Club de Nueva York como "conejita" para destapar las condiciones en las que vivían esas mujeres.

      Fue miembro del equipo fundacional de "New York Magazine" en 1968 y, tras cubrir un acto sobre el aborto, inventó el concepto ´libertad de reproducción´, es decir, la libertad de tener hijos o no tenerlos.

      Creó junto a otras feministas como Bella Abzug y Betty Friedan el "Caucus Político Nacional de Mujeres" y fue fundadora en los años setenta junto con Dorothy Pitman Hughes de la primera revista feminista "Ms" ("Señora").

      El mensaje escrito en su perfil indica que Steinem "pasó sus últimos años haciendo las dos cosas que más amaba: compartir con los demás y escribir".

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Francia moviliza 15 mil agentes para visita del Papa León XIV
      Francia moviliza 15 mil agentes para visita del Papa León XIV

      Francia moviliza 15 mil agentes para visita del Papa León XIV

      SLP

      El Universal

      El operativo incluye policías, gendarmes y militares en París y Lourdes para garantizar la seguridad del Papa.

      EU derriba 100 drones de cárteles en frontera sur en agosto
      EU derriba 100 drones de cárteles en frontera sur en agosto

      EU derriba 100 drones de cárteles en frontera sur en agosto

      SLP

      El Universal

      Las operaciones conjuntas entre EU y México buscan evitar conflictos y proteger al personal en la frontera.

      Trump afirma que IA generará empleo y riqueza en EE.UU.
      Trump afirma que IA generará empleo y riqueza en EE.UU.

      Trump afirma que IA generará empleo y riqueza en EE.UU.

      SLP

      El Universal

      Centros de datos en EE.UU. son señalados por Trump como motores de prosperidad local.

      Presidente Trump critica a Canadá y alerta sobre impacto económico
      Presidente Trump critica a Canadá y alerta sobre impacto económico

      Presidente Trump critica a Canadá y alerta sobre impacto económico

      SLP

      El Universal

      Las críticas de Trump se centran en las negociaciones fallidas y los aranceles entre ambos países.