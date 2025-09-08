Desfogue de presa sin causar alteraciones

CIUDAD VALLES.- Sin novedad sobre la creciente del Moctezuma luego del desfogue de la presa Zimapán, debido a torrenciales lluvias que se han registrado al sur del país.

El delegado de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en San Luis Potosí, Darío Fernando González Castillo informó que han estado haciendo monitoreos de los niveles del Moctezuma, luego de que a la una de la tarde del viernes pasado comenzó a desfogarse la presa Zimapán, colmada al 100 por ciento por las lluvias del centro-sur del país y el río ha tenido alteraciones, pero nada de riesgo aún para la población.

Este desfogue continuará hasta que haya condiciones de menor precipitación en el sur del país, como las que azotaron y colmaron, a su vez, el río San Juan y el Tula, ambos alimentadores de la presa. Se espera que las condiciones no cambien, para seguridad de la población que vive en zonas cercanas al río.