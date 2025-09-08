Arrestan a simpatizantes de Palestina Action

LONDRES.- La policía londinense señaló el domingo que arrestó a cerca de 900 personas que protestaban contra la prohibición del grupo Acción Palestina, al que el gobierno británico considera una organización terrorista.

Casi 1.600 personas han sido detenidas, muchas por sostener silenciosamente carteles en apoyo al grupo, desde que fue ilegalizado hace dos meses. Los manifestantes sostienen que la prohibición de Acción Palestina es una restricción injustificada a la libertad de expresión y al derecho a protestar.

La fuerza policial Metropolitana informó que 890 personas fueron arrestadas en la protesta del sábado, la gran mayoría, 857, bajo la Ley de Terrorismo por apoyar a una organización proscrita. Alrededor de 33 fueron detenidas por otros delitos, entre ellas 17 por agredir a agentes de policía.

Defend Our Juries, el grupo de campaña que organizó la protesta, indicó que 1.500 personas participaron en la manifestación frente al Parlamento, sentándose y sosteniendo carteles que decían “Me opongo al genocidio, apoyo a Palestina Action”.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí