logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ENTRE SUEÑOS Y SOMBRAS

Fotogalería

ENTRE SUEÑOS Y SOMBRAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Arrestan a simpatizantes de Palestina Action

Por AP

Septiembre 08, 2025 03:00 a.m.
A
Arrestan a simpatizantes de Palestina Action

LONDRES.- La policía londinense señaló el domingo que arrestó a cerca de 900 personas que protestaban contra la prohibición del grupo Acción Palestina, al que el gobierno británico considera una organización terrorista.

Casi 1.600 personas han sido detenidas, muchas por sostener silenciosamente carteles en apoyo al grupo, desde que fue ilegalizado hace dos meses. Los manifestantes sostienen que la prohibición de Acción Palestina es una restricción injustificada a la libertad de expresión y al derecho a protestar.

La fuerza policial Metropolitana informó que 890 personas fueron arrestadas en la protesta del sábado, la gran mayoría, 857, bajo la Ley de Terrorismo por apoyar a una organización proscrita. Alrededor de 33 fueron detenidas por otros delitos, entre ellas 17 por agredir a agentes de policía.

Defend Our Juries, el grupo de campaña que organizó la protesta, indicó que 1.500 personas participaron en la manifestación frente al Parlamento, sentándose y sosteniendo carteles que decían “Me opongo al genocidio, apoyo a Palestina Action”.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Feroz embestida de Boko Haram
Feroz embestida de Boko Haram

Feroz embestida de Boko Haram

SLP

AP

Atacan poblado del noreste de Nigeria dejando por lo menos 60 muertos

Brutal ataque ruso contra Ucrania
Brutal ataque ruso contra Ucrania

Brutal ataque ruso contra Ucrania

SLP

AP

Desató la mayor ofensiva aérea desde el inicio de la guerra; deja 4 muertos

Arrestan a simpatizantes de Palestina Action
Arrestan a simpatizantes de Palestina Action

Arrestan a simpatizantes de Palestina Action

SLP

AP

Volverán a Surcorea los detenidos en Georgia
Volverán a Surcorea los detenidos en Georgia

Volverán a Surcorea los detenidos en Georgia

SLP

AP