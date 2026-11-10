Festejos de Diwali agravan la polución

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Nueva Delhi, India.- Una densa capa de niebla y humo cubrió la capital de India a primera hora del lunes, después de que los fuegos artificiales iluminaran el cielo sobre Nueva Delhi durante las celebraciones de Diwali, lo que agravó unos niveles de contaminación peligrosamente altos e intensificó la crisis estacional de contaminación del aire que afecta a la ciudad cada año.

Pese a las restricciones sobre los fuegos artificiales, los residentes de Nueva Delhi celebraron el festival hindú de las luces con petardos la noche del domingo, liberando humo y partículas finas en la atmósfera. El Índice de Calidad del Aire superó el nivel de 350 en varias zonas de la capital la mañana del lunes, alcanzando la categoría de severa y planteando riesgos importantes para la salud.

Las estaciones de monitoreo en toda la ciudad registraron niveles igualmente alarmantes, mientras la visibilidad se deterioraba a medida que una bruma gris cubría calles y edificios de gran altura.

La Corte Suprema de India había intentado limitar la contaminación por Diwali en octubre al restringir los petardos convencionales y permitir únicamente "petardos ecológicos"aprobados, bajo condiciones específicas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí