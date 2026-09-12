Flávio Bolsonaro es investigado por corrupción

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Sao Paulo, Bra.- El senador brasileño Flávio Bolsonaro, quien es candidato a la presidencia de Brasil, está bajo investigación por corrupción, lavado de dinero y evasión fiscal por haber recibido millones de dólares de un banquero desacreditado para financiar una película sobre su padre, el expresidente Jair Bolsonaro.

El máximo tribunal de Brasil desclasificó varios documentos en los que se muestra que el senador Bolsonaro, principal rival del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, está siendo investigado por recibir 61 millones de reales (12 millones de dólares) de un banquero situado en el centro de un escándalo de corrupción para producir una película titulada "The Dark Horse".

La investigación, que se centra en si la familia Bolsonaro hizo un uso indebido de los fondos y en si los pagos fueron debidamente reportados a las autoridades brasileñas, amenaza con socavar la postulación del senador Bolsonaro a la presidencia. La primera vuelta de las elecciones está prevista para el 4 de octubre y el senador está enfrascado en una reñida contienda con Lula.

El banquero, Daniel Vorcaro, que fue detenido en marzo, está acusado de defraudar por cientos de millones de dólares a muchos de los 800,000 clientes de Banco Master, entre ellos varios fondos de pensiones de gobiernos estatales, al convencerlos de realizar inversiones cuestionables.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Las acusaciones se hicieron públicas por primera vez en mayo. El senador Bolsonaro ha negado haber cometido algún delito y afirmó el viernes, durante una mitin de campaña en la ciudad de Manaus, que buscaba inversión privada para la película.

"Quiero transparencia en todo. Sólo confirmaré lo que siempre dije. No hay nada malo con la película", dijo Flávio.