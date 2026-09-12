Flávio Bolsonaro es investigado por corrupción
Se acusa al candidato de lavado de dinero y evasión fiscal
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Sao Paulo, Bra.- El senador brasileño Flávio Bolsonaro, quien es candidato a la presidencia de Brasil, está bajo investigación por corrupción, lavado de dinero y evasión fiscal por haber recibido millones de dólares de un banquero desacreditado para financiar una película sobre su padre, el expresidente Jair Bolsonaro.
El máximo tribunal de Brasil desclasificó varios documentos en los que se muestra que el senador Bolsonaro, principal rival del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, está siendo investigado por recibir 61 millones de reales (12 millones de dólares) de un banquero situado en el centro de un escándalo de corrupción para producir una película titulada "The Dark Horse".
La investigación, que se centra en si la familia Bolsonaro hizo un uso indebido de los fondos y en si los pagos fueron debidamente reportados a las autoridades brasileñas, amenaza con socavar la postulación del senador Bolsonaro a la presidencia. La primera vuelta de las elecciones está prevista para el 4 de octubre y el senador está enfrascado en una reñida contienda con Lula.
El banquero, Daniel Vorcaro, que fue detenido en marzo, está acusado de defraudar por cientos de millones de dólares a muchos de los 800,000 clientes de Banco Master, entre ellos varios fondos de pensiones de gobiernos estatales, al convencerlos de realizar inversiones cuestionables.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Las acusaciones se hicieron públicas por primera vez en mayo. El senador Bolsonaro ha negado haber cometido algún delito y afirmó el viernes, durante una mitin de campaña en la ciudad de Manaus, que buscaba inversión privada para la película.
"Quiero transparencia en todo. Sólo confirmaré lo que siempre dije. No hay nada malo con la película", dijo Flávio.
no te pierdas estas noticias
Chile conmemora golpe de Estado de 1973 con marchas y ausencia oficial
AP
El presidente Kast optó por no convocar actos oficiales y visitó zonas afectadas por emergencias climáticas.
Corea del Norte lanza misiles balísticos tras ejercicios trilaterales
AP
Ejercicio Freedom Edge concluyó con maniobras conjuntas de EE.UU., Corea del Sur y Japón.
Anthropic detecta uso de IA para misiles en Yemen
AP
Hutíes buscan armas sofisticadas mientras avanzan en el conflicto en Yemen.