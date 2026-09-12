logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Fotogalería | Estados Unidos conmemora 25 años del 11S entre dolor y reclamos

Fotogalería

Fotogalería | Estados Unidos conmemora 25 años del 11S entre dolor y reclamos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Flávio Bolsonaro es investigado por corrupción

Se acusa al candidato de lavado de dinero y evasión fiscal

Por AP

Septiembre 12, 2026 03:00 a.m.
A
Flávio Bolsonaro es investigado por corrupción
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Sao Paulo, Bra.- El senador brasileño Flávio Bolsonaro, quien es candidato a la presidencia de Brasil, está bajo investigación por corrupción, lavado de dinero y evasión fiscal por haber recibido millones de dólares de un banquero desacreditado para financiar una película sobre su padre, el expresidente Jair Bolsonaro.

      El máximo tribunal de Brasil desclasificó varios documentos en los que se muestra que el senador Bolsonaro, principal rival del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, está siendo investigado por recibir 61 millones de reales (12 millones de dólares) de un banquero situado en el centro de un escándalo de corrupción para producir una película titulada "The Dark Horse".

      La investigación, que se centra en si la familia Bolsonaro hizo un uso indebido de los fondos y en si los pagos fueron debidamente reportados a las autoridades brasileñas, amenaza con socavar la postulación del senador Bolsonaro a la presidencia. La primera vuelta de las elecciones está prevista para el 4 de octubre y el senador está enfrascado en una reñida contienda con Lula.

      El banquero, Daniel Vorcaro, que fue detenido en marzo, está acusado de defraudar por cientos de millones de dólares a muchos de los 800,000 clientes de Banco Master, entre ellos varios fondos de pensiones de gobiernos estatales, al convencerlos de realizar inversiones cuestionables. 

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Las acusaciones se hicieron públicas por primera vez en mayo. El senador Bolsonaro ha negado haber cometido algún delito y afirmó el viernes, durante una mitin de campaña en la ciudad de Manaus, que buscaba inversión privada para la película.

      "Quiero transparencia en todo. Sólo confirmaré lo que siempre dije. No hay nada malo con la película", dijo Flávio.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Chile conmemora golpe de Estado de 1973 con marchas y ausencia oficial
      Chile conmemora golpe de Estado de 1973 con marchas y ausencia oficial

      Chile conmemora golpe de Estado de 1973 con marchas y ausencia oficial

      SLP

      AP

      El presidente Kast optó por no convocar actos oficiales y visitó zonas afectadas por emergencias climáticas.

      Corea del Norte lanza misiles balísticos tras ejercicios trilaterales
      Corea del Norte lanza misiles balísticos tras ejercicios trilaterales

      Corea del Norte lanza misiles balísticos tras ejercicios trilaterales

      SLP

      AP

      Ejercicio Freedom Edge concluyó con maniobras conjuntas de EE.UU., Corea del Sur y Japón.

      Anthropic detecta uso de IA para misiles en Yemen
      Anthropic detecta uso de IA para misiles en Yemen

      Anthropic detecta uso de IA para misiles en Yemen

      SLP

      AP

      Hutíes buscan armas sofisticadas mientras avanzan en el conflicto en Yemen.

      Brote de ébola llega a Sud-Ubangi, primera provincia oeste del Congo
      Brote de ébola llega a Sud-Ubangi, primera provincia oeste del Congo

      Brote de ébola llega a Sud-Ubangi, primera provincia oeste del Congo

      SLP

      AP

      La OMS advierte que el brote de ébola en Congo sigue fuera de control y podría superar récords previos.