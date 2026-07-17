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Lidera Musk listado de Forbes sobre multimillonarios inmigrantes en EU

India es el país con más personas en esa condición en ese país

Por EFE

Julio 17, 2026 04:41 p.m.
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Lidera Musk listado de Forbes sobre multimillonarios inmigrantes en EU
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      Durante años, inmigrantes de diversos países se han abierto paso en Estados Unidos en campos muy variados y su éxito y fortuna son reconocidos mundialmente, como refleja la lista que la revista Forbes publicó esta semana sobre los ciudadanos más ricos nacidos en el extranjero, que incluye a varios latinoamericanos, todos ellos residentes en este país.

      La lista, titulada 'Los inmigrantes más ricos de Estados Unidos' y publicada esta semana, incluye a 144 multimillonarios de 45 países con una fortuna colectiva de 2,2 billones de dólares.

      En conjunto, representan casi el 15 % de todos los multimillonarios estadounidenses y acumulan una cuarta parte de la riqueza total del país.

      Un total de 19 de los integrantes de la lista nacieron en India, que por segundo año consecutivo es el país de origen con mayor número de multimillonarios inmigrantes, siete más que el año pasado debido a nuevas incorporaciones.

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      La lista está encabezada por Elon Musk, nacido en Sudáfrica, que se convirtió en el primer billonario del mundo tras la salida a bolsa de SpaceX el pasado junio, seguido por el cofundador de Google, el ruso Sergéi Brin, y el cofundador de Nvidia, el taiwanés Jensen Huang, quienes juntos representan más del 60 % de la riqueza total de los multimillonarios, destacó Forbes.

      La primera mujer del listado es Miriam Adelson, viuda del magnate de los casinos Sheldon Adelson, y su familia, originarios de Israel. En el octavo puesto aparece Peter Thiel, cofundador de PayPal e inversor temprano de Facebook, seguido por el empresario australiano-estadounidense Rupert Murdoch.

      Los primeros latinoamericanos aparecen en los puestos 41 y 50: el venezolano Abel Avellán, fundador de empresas de telecomunicaciones, y el inversor mexicano Pablo Legorreta.

      Su compatriota Daniel Lubetzky, fundador de compañías de alimentación y bebidas, ocupa la posición 91.

      Bolivia está representada por Marcelo Claure; Argentina, por Jorge Pérez y Guillermo Rauch, todos ellos dentro de los primeros 100 puestos de la clasificación.

      España figura con Ignacio Torras (puesto 123), del sector energético, mientras que Panamá aparece con Alberto Nahmad, empresario dedicado a la fabricación de piezas para sistemas de aire acondicionado.

      La clasificación no corresponde a la lista anual de multimillonarios que Forbes publica en marzo, sino a un listado específico de empresarios y fortunas nacidas fuera de Estados Unidos que actualmente residen en el país.

      Forbes destacó que, para algunos integrantes de la lista, quedarse en Estados Unidos no siempre formó parte del plan inicial, pero que el potencial para crear empresas y perseguir el sueño americano continúa siendo tan fuerte como siempre.

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