Cristina y Boris activan alertas por lluvias en Centroamérica y México

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MIAMI (AP) — La tormenta tropical Cristina se formó el lunes en el océano Pacífico frente a la costa de Nicaragua, informaron meteorólogos.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, con sede en Miami, indicó que Cristina tenía vientos máximos sostenidos de 75 km/h (45 mph). Su vórtice se ubica a 160 km (100 millas) al oeste-suroeste de Managua, Nicaragua, y a unos 275 km (170 millas) al sureste de San Salvador, El Salvador.

Se pronostica que dejará entre 4 y 8 pulgadas de lluvia, con acumulados máximos de alrededor de 30 cm (12 pulgadas), en zonas costeras de Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala hasta el jueves.

Cristina es la segunda tormenta tropical que afecta el océano Pacífico oriental. La tormenta tropical Boris se formó el lunes y se espera que lleve lluvias intensas, inundaciones y posibles aludes de tierra a partes de la costa del Pacífico en el sur de México, informó el centro de huracanes de Estados Unidos.

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El centro meteorológico con sede en Miami indicó que Boris se ubicaba unos 135 kilómetros (85 millas) al sureste de Acapulco y 80 km (50 millas) al suroeste de Punta Maldonado. La tormenta registraba vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora (40 millas por hora) y se desplazaba hacia el noreste a 3 km/h (2 mph).

Se espera que Boris gire hacia el norte, llevando precipitaciones de 10 a 25 centímetros (4 a 10 pulgadas) a las zonas costeras de los estados de Guerrero y Oaxaca hasta la noche del lunes. El centro pronosticó que la tormenta tocaría las costas de Guerrero para la tarde del lunes.

"Estas lluvias pueden producir inundaciones y deslaves que pongan en peligro la vida, especialmente en zonas de terreno escarpado", indicó el centro.

Había una alerta de tormenta tropical activa desde Laguna de Chacahua, en Oaxaca, hasta Tecpan de Galeana, en Guerrero, y se esperaban condiciones de tormenta tropical en esa zona en un plazo de 24 horas.

Boris es la segunda tormenta con nombre de la temporada de huracanes del Pacífico, que comenzó el 15 de mayo. La tormenta tropical Amanda se formó el 3 de junio mar adentro, sin representar amenaza para tierra.

La temporada de huracanes del Atlántico comenzó el 1 de junio, pero aún no se han formado ciclones en esa cuenca este año.