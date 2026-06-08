Delcy Rodríguez se reúne con Erdogan en Estambul para fortalecer lazos
Turquía reafirmó su apoyo a Venezuela y destacó la cooperación en sectores clave como energía y minería.
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ESTAMBUL (AP) — La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, en Estambul el lunes para mantener conversaciones destinadas a profundizar la cooperación, particularmente en comercio, energía y minería, según un comunicado de la oficina del líder turco.
Rodríguez, quien asumió el cargo después de que fuerzas de Estados Unidos capturaron al entonces presidente Nicolás Maduro en enero, llegó a Turquía tras una visita a India centrada en fortalecer los vínculos energéticos.
El comunicado de la Dirección de Comunicaciones de la Presidencia turca indicó: "El presidente Erdogan manifestó que nuestro país siempre está al lado del pueblo amigo de Venezuela. Subrayó la determinación de Turquía de seguir impulsando la cooperación con Venezuela en muchos ámbitos, especialmente en comercio, energía y minería".
Turquía y Venezuela, país rico en petróleo, han forjado lazos estrechos durante la última década, reforzados por el apoyo de Maduro a Erdogan tras el fallido intento de golpe de Estado de 2016. Ankara respaldó con frecuencia a Maduro en el plano diplomático, y ambos países firmaron acuerdos para cooperar en energía y en el comercio de oro pese a las sanciones internacionales.
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La reunión con Rodríguez en el Palacio de Dolmabahce, en Estambul, también abordó medidas para elevar el comercio bilateral de 448 millones de dólares en 2025 a una meta de 3.000 millones.
Además de los asuntos bilaterales, los líderes intercambiaron puntos de vista sobre la evolución global, añadió el comunicado.
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