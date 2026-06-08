Aseguran 800 kilos de cocaína en Guerrero; hay 5 detenidos

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Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), a través de la Armada de México en funciones de Guardia Costera, detuvieron este lunes a cinco personas y aseguraron una embarcación menor con tres motores fuera de borda que transportaba 829 kilogramos de presunta cocaína frente a las costas de Guerrero.

"Se derivó de recorridos de patrullaje y vigilancia marítima realizados por personal naval, durante los cuales se detectó una embarcación con cinco tripulantes, por lo que al efectuar una inspección se localizó la carga ilícita", informó la dependencia a través de un comunicado.

Los 13 bultos con la presunta droga fueron trasladados al puerto de Acapulco junto con la embarcación asegurada, informó la Semar. Con este decomiso, la segunda operación marítima realizada en los últimos cinco días, las autoridades reportaron que acumulan alrededor de dos toneladas de narcóticos asegurados en aguas del Pacífico mexicano.

Golpe al narcotráfico asciende a 180 millones de pesos, estima Semar

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De acuerdo con estimaciones oficiales, la incautación representa un golpe económico cercano a los 180 millones de pesos para las redes criminales involucradas. Además, se evitó la distribución de alrededor de 1.6 millones de dosis que presuntamente estaban destinadas al mercado ilegal.

Tras la intercepción de la embarcación, las autoridades federales realizaron las diligencias correspondientes para poner a los cinco detenidos y la sustancia asegurada a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia encargada de integrar la carpeta de investigación por estos hechos.

La Secretaría de Marina destacó que, con este resultado, durante la actual administración federal se han asegurado más de 72 toneladas de cocaína en operaciones realizadas en el mar.

Asimismo, subrayó que estos despliegues forman parte de la estrategia permanente de vigilancia en aguas nacionales para combatir el tráfico de drogas, reducir la capacidad de acción de grupos criminales y reforzar la seguridad en el territorio marítimo mexicano.