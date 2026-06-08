Decomisan 59 explosivos en autobús que iba a apoyar a la CNTE

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La Secretaría de Gobernación (Segob) informó este lunes que fueron decomisados 59 explosivos de fabricación casera en la autopista México-Cuernavaca, que se encontraban presuntamente en un autobús en el que se trasladaban docentes y estudiantes para apoyar las manifestaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la Ciudad de México (CdMx).

"A través de una denuncia ciudadana, se informó que había explosivos en uno de los vehículos de estudiantes y maestros, que venían a apoyar la marcha de la CNTE, por lo que se decidió -por seguridad de todos, incluidos los manifestantes- que se hicieron la revisión de manera pacífica y acordada con los pasajeros, con la participación de la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Gobierno de la Ciudad de México. En efecto, fue encontrada una caja con 59 explosivos en uno de los vehículos", indicó la dependencia federal en un comunicado.

Las autoridades pusieron en marcha un operativo con aproximadamente 15 unidades oficiales para interceptar la caravana de autobuses a la altura de la Caseta de Tlalpan, ubicada en el kilómetro 23.5, que se dirigía a la capital.

El Subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Arturo Medina, señaló que las unidades vehiculares se irían liberando poco a poco tras la inspección federal y agregó "que estamos a favor de la manifestación pacífica" pero sin que ello implique algún tipo de riesgo para la población con el uso de los dispositivos caseros en las protestas.

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"Apelamos a que no haya uso de la violencia en las movilizaciones y a la manifestación pacífica", dijo.

La CNTE rechazó ayer el llamado del Gobierno federal para retirar el plantón del Centro Histórico de la Ciudad de México (CdMx) y aseguró que la huelga nacional seguirá en tanto analizan la propuesta de las autoridades federales, a unos días del arranque del Mundial 2026 en la capital del país.

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Marcelino Rodarte, dirigente de la Sección 58 de Zacatecas, señaló que será la Asamblea Nacional Representativa (ANR), máximo órgano de decisión de la organización magisterial, la que revise el contenido de la propuesta y determine la postura oficial del movimiento.

A la par de las nuevas declaraciones hechas por el magisterio, en redes sociales ha circulado una convocatoria que se tribuye a la agrupación disidente para una movilización masiva a realizarse el jueves 11 de junio, día en que se llevará a cabo la inauguración del Mundial 2026 de Futbol en la Ciudad de México.

Por su parte, la Presidenta Claudia Sheinbaum, aseguró este lunes que está garantizada la inauguración de la Copa Mundial 2026 en el país pese a las protestas de la Coordinadora, y sostuvo que el Gobierno federal no caerá en provocaciones.

"Hay grupos que quieren provocar y no necesariamente son de maestros porque lo que buscan es que haya represión. Lo que están buscando es que antes de la inauguración del Mundial la nota internacional sea 'El Gobierno de México reprime a maestros'", señaló la mandataria en su conferencia matutina.