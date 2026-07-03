Gaza, 1,000 días de guerra y duelo

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Franja de Gaza.- Se cumplen 1,000 días de guerra desde que un ataque liderado por Hamás contra Israel desencadenó el conflicto en la Franja de Gaza. En la región han surgido otras confrontaciones, y los frágiles acuerdos de alto el fuego muestran las cicatrices de los ataques persistentes. Tanto israelíes como palestinos están cansados de la presión.

El destino de más de dos millones de palestinos en el sitiado enclave, en su mayoría desplazados y viviendo entre ruinas, sigue siendo incierto. Las fuerzas israelíes controlaban más de la mitad del territorio bajo el alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre, pero el gobierno ha ampliado ese dominio y afirma que su objetivo es llegar al 70%.

El ataque del 7 de octubre de 2023 encabezado por Hamás contra el sur de Israel mató a unas 1,200 personas y tomó a otras 251 como rehenes. Todos los cautivos, o sus restos, han sido liberados o entregados. Muchos relataron una hambruna prolongada, abusos físicos y psicológicos y, en algunos casos, sexuales.

La represalia israelí se ha cobrado la vida de un total de 73,066 palestinos hasta el martes, según las autoridades de salud gazatíes. Poca gente puede entrar o salir de la Franja. Y otras medidas contempladas en el alto el fuego, como el desarme de Hamás y la inmensa tarea de la reconstrucción, se han estancado.

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"Queda mucho por hacer para que pueda volver siquiera una apariencia de normalidad, y estamos muy, muy lejos de eso", afirmó esta semana el director regional del Comité Internacional de la Cruz Roja, Nicolas von Arx.

El principal diplomático encargado de supervisar el alto el fuego, Nickolay Mladenov, lo ha dejado claro: los siguientes pasos para aplicar el acuerdo negociado por Estados Unidos están estancados por el difícil asunto del desarme de Hamás.

Esto ha sido una prueba de alto perfil para la Junta de Paz creada y encabezada por el presidente de EU, Donald Trump, puesta en marcha a principios de año con gran pompa y miles de millones de dólares en compromisos internacionales, con el único objetivo de la recuperación de Gaza tras la guerra, apenas se pronuncia.