Recuperan los cuerpos de los buzos italianos

Malé, Maldivas.- Los buzos recuperaron el miércoles los dos últimos cuerpos de los cuatro italianos que murieron la semana pasada en el interior de una cueva submarina en Maldivas.

Los buceadores italianos estaban explorando la cueva en el atolón Vaavu el jueves pasado cuando desaparecieron. El cuerpo de su instructor de buceo fue recuperado fuera de la cueva, y los buzos finlandeses encargados de la recuperación sacaron a la superficie el martes los cuerpos de dos de los fallecidos.

El portavoz presidencial Mohameed Hussain Shareef informó que los dos últimos cuerpos fueron recuperados por tres buzos finlandeses, con apoyo de la guardia costera y la policía de Maldivas.

Los cuerpos fueron trasladados a una morgue e identificados como Muriel Oddenino y Giorgia Sommacal. El martes se recuperaron los restos de Monica Montefalcone y Federico Gualtieri, dijo el portavoz gubernamental Ahmed Shaam. El instructor, Gianluca Benedetti, fue encontrado cerca de la entrada de la cueva el día en que los buzos desaparecieron. Montefalcone y Sommacal eran madre e hija.

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Los cuerpos habían sido localizados el lunes a una profundidad de 60 metros, el doble de la profundidad legal para el buceo recreativo en la nación insular.