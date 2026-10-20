Caso Axe. Empresas piden que prescriba homicidio de fotoperiodista

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 20 (EL UNIVERSAL).- La defensa de Grupo Eco, una de las empresas imputadas en el accidente del 5 de abril de 2025 durante el festival Axe Ceremonia, solicitó a un juez que declare prescrito el delito de homicidio culposo por la muerte del fotoperiodista Miguel Ángel Rojas Hernández, informó la abogada de la víctima, Tábata Salas Ramírez.

Defensa de Grupo Eco solicita prescripción del delito

Durante una protesta realizada ayer afuera del Poder Judicial de la Ciudad de México, antes de la reanudación de la audiencia, la representante legal explicó que los abogados de las empresas argumentaron que el plazo para imputarlas venció el pasado 5 de octubre, al cumplirse un año y seis meses de los hechos.

"Trataron de sorprender al juez pidiendo la prescripción del delito. Ellos argumentan que como el evento ocurrió el 5 de abril, se tiene un año y medio de acuerdo con su interpretación absurda de la ley", indicó la litigante.

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Acusó que los retrasos en el proceso judicial no son atribuibles a la Fiscalía General de Justicia (FGJ), ni a la familia de Miguel Ángel Rojas, sino a las estrategias legales de las empresas involucradas.

Retrasos en el proceso judicial y estrategias legales

Como ejemplo, mencionó que la audiencia programada para el 2 de septiembre fue diferida hasta el 14 de octubre, luego de que una de las personas imputadas solicitó asistencia consular al manifestar que contaba con nacionalidad mexicana y francesa.

La abogada consideró que esta solicitud retrasó el procedimiento hasta después del 5 de octubre, fecha en la que, de acuerdo con la interpretación de la defensa de Grupo Eco, habría prescrito el delito.

"Ustedes saben y lo hemos denunciado a lo largo de más de estos 18 meses que si se ha retrasado el proceso, no es imputable ni a la fiscalía, ni a la familia, ni a la asesoría de la familia Rojas. Es imputable directamente a las empresas y sus estrategias dilatorias de defensa", afirmó Salas Ramírez.

Explicó que el juez todavía no ha resuelto la solicitud de prescripción, debido a que continúa el debate entre las defensas, la fiscalía y la asesoría jurídica de la familia.

Indicó que la audiencia se reanudaría este lunes a las 13:30 horas, cuando la asesoría jurídica tenía previsto presentar su réplica a los argumentos expuestos por las empresas y las personas físicas imputadas, por lo que estimó que el procedimiento podría prolongarse hasta la madrugada del martes.

Empresas habrían cobrado seguros relacionados con el accidente

La abogada también comentó que las empresas involucradas ya habrían cobrado seguros relacionados con el accidente, aunque dijo que desconoce las fechas y los montos recibidos.

"En la carta que nos corrieron ayer, de donde nos enteramos de esta información, no vienen cantidades, pero (...) esos seguros a que hacen referencia son de 100 millones de pesos. Entonces, (...) por eso sostenemos que las empresas se siguen enriqueciendo a costa de la muerte y la tragedia que viven dos familias", agregó.