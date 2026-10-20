Frente frío deja numerosos daños en tres estados

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VERACRUZ, Ver., octubre 20 (EL UNIVERSAL).- El frente frío número 2 golpeó con rudeza el sur de Veracruz, la costa de Tabasco, donde se deberán reubicar 34 familias, y la Sierra Norte y Mazateca, de Oaxaca.

Frente frío número 2 provoca muertes y daños en Veracruz

Hasta el lunes, Veracruz era la única entidad donde se reportaban víctimas mortales, con un total de diez, además de evacuaciones masivas, desbordamientos parciales y docenas de viviendas y comunidades inundadas.

En los municipios de Las Choapas, Moloacán, Ixhuatlán del Sureste, Nanchital, Agua Dulce, Hidalgotitlán, Minatitlán y Coatzacoalcos, el mar entró a zonas urbanas y los principales ríos se desbordaron en partes bajas.

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El Ejército Mexicano, la Marina-Armada de México y la Policía Estatal activaron sus planes de ayuda a la población civil, mediante los cuales llevaron a cabo la evacuación de personas que habitaban en zonas bajas.

Al quedar estacionado el fenómeno meteorológico en esa región, el río Coatzacoalcos, uno de los más caudalosos del sureste, y el Aguadulcita se salieron de su cauce en diversos codos y en partes bajas, inundando amplias zonas urbanas y rurales, principalmente de Coatzacoalcos, Nanchital y Las Choapas.

Y es que, si bien las lluvias acumuladas en las últimas 24 horas en el sur de Veracruz no superaron los máximos históricos para octubre, sí registraron, en cuatro estaciones de medición, tres valores más altos registrados en este mes.

En Tierra Morada (Las Choapas) llovió un acumulado de 220 milímetros por metro cuadrado, el segundo valor más alto para octubre desde 1995, mientras que, en La Cangrejera, PB3 La Cangrejera y Agua Dulce los acumulados de 265.0, 260.5 y 222.0 fueron el tercer registro más alto de octubre en sus series.

Desde el viernes, suman 53 municipios veracruzanos con algún tipo de afectación, la mayoría en el norte y sur.

Fue durante la noche del domingo y la madrugada del lunes cuando los efectos más fuertes comenzaron a resentirse en el sur veracruzano, donde hubo un saldo rojo de diez muertos.

Cerca de las 02:00 horas se reportó que un alud de tierra derribó una barda que cayó sobre una vivienda en la colonia Ejidal de la comunidad de Villa Allende, de Coatzacoalcos.

En ese lugar murieron cuatro mujeres integrantes de una familia.

También en la madrugada, pero en el municipio de Las Choapas, una familia de seis integrantes murió intoxicada cuando dejó encendida dentro de su hogar una planta de luz de gasolina, tras quedarse sin energía eléctrica.

Reubicación de familias en Tabasco por daños del frente frío

Cerca de 34 familias de la costa de Paraíso, Tabasco, deberán ser reubicadas porque sus casas prácticamente fueron destruidas por el ingreso del mar y los fuertes vientos que se presentaron en los últimos días por el frente frío.

Durante un recorrido por la colonia el Pénjamo en Chiltepec y Paya Bruja, el gobernador, Javier May Rodríguez, afirmó que se mantiene un monitoreo de manera permanente de la costa, de cómo va avanzando y de las obras que se tienen que realizar.

"Una de las acciones que vamos a llevar a cabo es la reubicación de familias. Las primeras familias van a ser reubicadas. Ya nos pusimos de acuerdo para realizar un censo; vamos a ir casa por casa y posteriormente, vamos a reubicarlas", anunció.

Agregó que se debe sensibilizar a la gente para que salga de las zonas de riesgo.

Esta será la segunda zona habitada que es desplazada por las condiciones climáticas, la primera comunidad fue el Bosque en el municipio de Centla.

Daños y deslaves en Oaxaca por lluvias intensas

En las regiones de la Sierra Norte y la Sierra Mazateca, en Oaxaca, las lluvias provocaron principalmente desgajamientos de cerros, daños en caminos y carreteras, así como cortes en el suministro de electricidad.

Durante la madrugada de este lunes, el camino que comunica a Santa Cruz Tepetotutla fue interrumpido por un deslizamiento de tierra, en el tramo del kilómetro 11, en el paraje Cerro Pan, y arrastró a un vehículo de profesores, no se reportaron víctimas.

En las comunidades de la Sierra Mazateca los pobladores reportaron caída de árboles y deslizamiento de ladera en la carretera federal 182, entre otros daños.

En pueblos de la Sierra Norte registran derrumbes en varias carreteras.

Para este martes se prevén lluvias puntuales intensas en Veracruz y muy fuertes en Oaxaca, Chiapas y Tabasco.