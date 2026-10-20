Leviatán: Agenda y debate público

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

1. Con la asistencia poco común de presidentes de 4 cámaras empresariales en la comparecencia en el congreso del titular de la SEDECO, Mario García Valdés, parecería enviar un mensaje indefinido del ex alcalde priista de la capital, desconociendo si motu proprio o instrucción, al llegar abriendo plaza con ellos a la glosa del 5º informe de gobierno al congreso, desconociéndose si los empresarios y, ¿las empresas potosinas?, aprueban la gestión del también ex rector de la UASLP en materia de desarrollo económico o por lo menos, que no existe confrontación. Si el evento fue una comparecencia pública señalada y regulada en la ley, García Valdés debería cuestionarse, fuera de toda cortesía política: ¿Qué tan necesaria era la presencia de los empresarios, más allá de la coordinación interinstitucional?; y, ¿Cuántos de quienes integran las cámaras están de acuerdo con este actuar de sus dirigentes? No con todos se puede quedarse bien. Una cosa es asistir en representación institucional y otra asistir a una comparecencia de estado. Forma es fondo.

Presencia empresarial en comparecencia de SEDECO

2. Frente a las elecciones de 2027 y con la prioridad de mejor y mayor credibilidad contra la corrupción y los engaños, que el Partido Acción Nacional usa como narrativa cotidiana como opositores a la 4T y al Gallardismo, su presidente estatal en funciones, Enrique Dahud, los metió en verdaderos aprietos al demostrarse que no cobraba mes con mes en 2, sino que sería por lo menos en 3 instituciones públicas: primero, como presidente temporal del blanquiazul, sueldo del que no hay posibilidad de conocer su monto, al estar su página de transparencia desfasada varios años y en total opacidad; percibiendo además 28 mil pesos al mes del ayuntamiento capitalino por un contrato de servicios de honorarios vigente por lo menos hasta el 15 de octubre, cuando por la presión política mediática y según él, por ¿Señalamientos infundados? y por ¿golpeteo político?, renunció "voluntariamente", rechazando tajantemente ser aviador, que "no tenía nada que comentar ni que esconder", pero, con la sorpresa de que además en el congreso del estado también cobra, en este caso 12 mil pesos al mes, apareciendo como "Auxiliar general", bajo presunto amparo de una legisladora panista. Desafortunadamente, este caso es únicamente la punta del iceberg de infinidad de "asesores" o "auxiliares que cobran en un mismo o varios poderes y ámbitos de gobierno, algunos con la respectiva "ordeña" de su sueldo incluida para "el o la jefa" o, de personal comisionado para servir únicamente de chofer, acompañantes, cuenta chismes o carga maletas.

Cobros múltiples de Enrique Dahud en instituciones públicas

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

3. Vacíos de poder: ¿Qué está pasando y quién pondrá orden en la UASLP? Tristemente, la máxima casa de estudios pasa por uno de los peores momentos de su historia, sin que nadie, ni el rector, el consejo directivo, la junta de gobierno, alumnos o sindicatos hagan algo para recobrar el prestigio perdido de esta noble institución y resolver de raíz los múltiples y cotidianos problemas y situaciones de múltiples violencias, acoso y abuso sexual, abuso de poder, despidos injustificados, uso de grados apócrifos, confrontación, ausencia de negociación e imparcialidad, partidización de funcionarios, reducción de calidad educativa, burocracia, altos costos de la educación, alto riesgo de suicidio, desprestigio, nepotismo, intereses de grupo, negociaciones en desventaja de su patrimonio, opacidad, amiguismo, asesores externos con intereses personales y un sinfín de temas hoy más que nunca deben atenderse, en vez de estar confrontándose y pensando en el 2027 y en el 2028.

Crisis institucional en la UASLP y sus desafíos

4. Como parte de la legión extranjera, con no muy buenos antecedentes y con observaciones a su desempeño académico, el consejero jurídico de gobierno del estado, Marcos Joel Perea Arellano, en su corto paso por la administración estatal actúa con improductividad, prepotencia y abulia, además de contar con múltiples señalamientos y una denuncia por graves amenazas y violencia de género y laboral contra mujeres de su dependencia, sin que la contraloría del estado resuelva, quizás por el respaldo que tiene de otros miembros del gabinete procedentes de la Ciudad de México, quienes presumen conforman una tribu más del Gallardismo, llegando al colmo de llevar a la oficina a su perro en horas de trabajo, justificando que es de "acompañamiento emocional", con la inconformidad, enojo e incomodidad personal y riesgos a la salud de empleados y visitantes, agravándose por su irresponsabilidad al violar constantemente el bando de policía y buen gobierno, al salir a fumar con sus colaboradores y amigos y sacar a su perro a hacer sus necesidades en plena vía pública, sin recoger sus desechos. ¿Quién lo protege y hasta cuándo tendremos funcionarios multi señalados, improvisados, prepotentes e importados?

5. Con la salida de Guillermo Morales Lópéz, conocido ahora en el ambiente político de la 4T como: "El Sol", ya que "entre más lejos mejor", sin empacho enviado a Baja California y a Baja California Sur a realizar trabajo político electoral a favor de MORENA, después de presentar su renuncia "voluntaria", como delegado del gobierno federal de los programas de bienestar en San Luis Potosí, en medio de múltiples señalamientos y denuncias, entre otros, por violencia laboral, nepotismo, malos manejos y presunta corrupción y "aviadurías", se perfila a ocupar ese puesto el ahora ex diputado federal Francisco Castillo Morales, cercano a la presidenta estatal de MORENA en San Luis Potosí, quien no cuenta con el perfil, conocimientos y experiencia necesarios para ese puesto, desperdiciando con ello la oportunidad la 4T de mejorar la coordinación, eficiencia y resultados de los delegados federales en el estado y la posibilidad de que la ciudadanía se beneficie y reciba más y mejores servicios de los programas del gobierno federal y, sobre todo, por la irresponsabilidad de Castillo Morales de engañar, traicionar y no cumplir a la ciudanía, por no terminar su encargo legislativo al que fue electo por tres años con un pésimo desempeño en dos años.

6. A pesar de las declaraciones y promesas de que antes de iniciar los procesos electorales se actuaría firmemente por los presuntos malos manejos y corrupción de ex funcionarios de administraciones estatales pasadas, hasta la fecha continúan sin resolverse las demandas presentadas entre otras, las del proyecto del Metrobús, donde con engaños y simulaciones nunca se realizaron las obras y los servicios y lo peor, se continúa pagando intereses millonarios a BANOBRAS por el crédito otorgado para ese proyecto, cuyos responsables están viendo permanentemente donde esconderse, cómo alabar o alinearse al Gallardismo para no ser tocados, además de los desfalcos a la dirección de pensiones, en la CEA, la JEC, la SEGE y otros por lo menos 12 grandes temas, sin que la Fiscal de Justicia, la maestra Manuela García Cázares, avance y resuelva las denuncias y se castigue a las y los presuntos responsables. Muchas gracias por su lectura.