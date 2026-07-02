Hallan 16 niños en estado deplorable
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Hamden, Ohio.- Los 16 niños encontrados viviendo en condiciones "deplorables" dentro de una pequeña y deteriorada casa rural en Ohio forman parte de la misma familia.
Las autoridades arrestaron a cuatro adultos el martes por cargos de poner en peligro a menores, después de encontrar a los niños en la vivienda. Algunos necesarios con urgencia tratamiento médico, indiquen las autoridades.
El fiscal del condado de Vinton, William Archer, señaló que los cuatro adultos fueron acusados de poner en peligro a menores, un delito grave de segundo grado, porque el caso implica "daño físico grave".
El fiscal general de Ohio, Andy Wilson, afirmó que las condiciones dentro de la casa, en la diminuta localidad de Hamden, eran casi indescriptibles, y comentó que "realmente parecía del tercer mundo".
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Al parecer, los niños pasaron la mayor parte del tiempo en una sola habitación durante gran parte de los cuatro años que vivieron allí, indicó Wilson.
La casa está en una carretera apartada junto a un empinado terraplén ferroviario, donde las vías llevan trenes estruendosos a través de Hamden. Sus puertas y ventanas permanecían abiertas al calor de 34 grados Celsius (94 grados Fahrenheit). Un enredo de objetos infantiles desechados —dos bicicletas rotas, una mesa de juego de plástico, un cubo de playa y dos portabebés— estaba amontonado en el patio.
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